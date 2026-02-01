Entrega de chequeras a los afiliados es normal

El Instituto de Seguros de Jujuy, tras encuentros con colegios y asociaciones profesionales, ratificó la normal emisión y entrega de chequeras a los afiliados, garantizando de esta manera el acceso a servicios y prestaciones.

En ese contexto, la obra social procedió a notificar la referida situación a los prestadores, en un escenario de diálogo, comprensión, entendimiento y unificación de criterios que se traduce en mejores servicios.

Por otra parte, el ISJ puso en valor la disposición al diálogo puesta en evidencia una vez más por los nucleamientos profesionales, privilegiando la salud y el bienestar de los afiliados.

Sillas de ruedas

La Dirección Provincial de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión Social, llevó adelante la entrega de sillas de ruedas posturales y el bipedestador para familias de capital y La Quiaca, y dos sillas de ruedas anfibias al municipio de El Carmen para actividades en piletas colonias de vacaciones y deportes adaptados.

Se destacó que estas acciones fortalecen la inclusión, promoviendo la autonomía y la integración social, y contribuyen de manera concreta a mejorar la calidad de vida de las familias jujeñas.