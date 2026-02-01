Jujuy 2025: Marcado repunte en autos y un freno en motos

El año 2025 cerró con una dinámica dispar que permitió ver cambios en los hábitos de consumo y en las expectativas de la población en el mercado automotor jujeño.

Tras realizar un balance de los informes de diciembre de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), se pudo ver que los patentamientos de automóviles crecieron con fuerza en la provincia, mientras que el mercado de las motocicletas estuvo planchado, en comparación del NOA.

Durante todo 2025, en Jujuy se patentaron 7.475 automóviles, representando una variación interanual positiva del 51%, ubicando así a la provincia entre las de mayor crecimiento en el norte argentino. El movimiento jujeño fue similar al de Tucumán, que registró una suba del 50,5%, quedando solo por debajo de La Rioja y Santiago del Estero, que lideraron el crecimiento con aumentos interanuales superiores al 60%.

Sin embargo, cabe destacar que el ritmo de recuperación no fue parejo en la región. Por ejemplo, Salta, una provincia de mayor volumen de mercado, patentó 13.878 unidades casi el doble que Jujuy, pero registró un crecimiento interanual mucho más moderado, del 13,7%.

Mercado de motos

El panorama cambia completamente en el mercado de las motos, es que Jujuy quedó muy por debajo del promedio regional.

En 2025 se patentaron en Jujuy 7.069 motos, apenas un 1,5% más que en 2024, un crecimiento casi nulo si se lo compara con el resto de las provincias del NOA.

A saber, Tucumán encabezó el ranking regional con 32.546 motos patentadas y un incremento del 36,9%, seguida por Salta con 25.309 unidades y una suba del 32,2%. Santiago del Estero mostró uno de los saltos más pronunciados, con un crecimiento del 59,3%, mientras que La Rioja registró un aumento más moderado, del 7%.

En ese contexto, Jujuy aparece como una excepción en la región, con un mercado de motos prácticamente detenido, pese a tratarse históricamente de un segmento asociado al consumo popular y a la movilidad cotidiana.

Ante esta situación la pregunta es ¿Qué ocurrió? Podría tratarse de una saturación del parque de motos, menor acceso a créditos, cambios en hábitos de movilidad o bien, una mayor migración hacia autos usados o planes de ahorro.

Autos y motos, paridad

Otro dato llamativo que dejó 2025 es la casi paridad entre los patentamientos de autos y motos en Jujuy. Con 7.475 automóviles y 7.069 motocicletas, la diferencia entre ambos segmentos fue mínima, una situación poco frecuente en el norte argentino, donde tradicionalmente las motos superan ampliamente a los autos en cantidad de unidades vendidas.

En provincias como Tucumán, Salta o Santiago del Estero, el volumen de motos duplica o incluso triplica al de automóviles, lo que resalta la particularidad del mercado jujeño durante el último año.

Estas cifras sugieren un reordenamiento del consumo, en el que el auto volvió a ganar protagonismo, mientras las motos dejaron de ser la principal alternativa de movilidad debido a su accesibilidad en momentos de crisis económica.

El balance anual deja un escenario abierto para este 2026. El crecimiento en autos marca una señal positiva para el sector, mientras que la desaceleración en motos plantea preguntas sobre la evolución del consumo.