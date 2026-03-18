Mañana en Libertador habrá un operativo de documentación

El Registro Civil de la Provincia llevará adelante mañana un operativo especial en Libertador General San Martín para la realización y actualización del Documento Nacional de Identidad.

Durante la jornada, los vecinos podrán tramitar su DNI, realizar actualizaciones o gestionar reposiciones por pérdida o robo. El DNI común tendrá un costo de $10.000 y el exprés de $26.000, con pagos exclusivamente mediante medios electrónicos.

Los números de atención se entregarán por orden de llegada. Los menores de 14 años deberán presentar partida de nacimiento actualizada de menos de un año.

Cabe considerar que ante condiciones climáticas adversas, el operativo podrá trasladarse o reprogramarse, priorizando siempre la seguridad del personal y de los vecinos.

En El Carmen

Por otro lado, como parte de la planificación de servicios propios del Registro Civil, se dispuso una extensión de la atención en El Carmen. Mañana y pasado se podrán gestionar más de cien documentos.

La decisión de incorporar el viernes a la agenda de atención respondió a criterios internos del organismo, con el objetivo de garantizar la cobertura y el acceso a todos los vecinos de la localidad.

"Estos operativos reflejan el compromiso del Registro Civil con la ciudadanía. Nos permiten acercar los servicios de documentación a cada vecino y vecina, incluso fuera de los horarios habituales de oficina, garantizando que todos los jujeños y jujeñas puedan acceder a su identidad de manera rápida, segura y eficiente", expresó Octavio Rivas, director del Registro Civil de Jujuy.

"La extensión de la atención en El Carmen forma parte de nuestras decisiones institucionales para fortalecer el acceso a los derechos fundamentales en toda la provincia", afirmó el funcionario provincial.

Cabe señalar que el Registro Civil a principios de mes decidió ampliar la atención en horario vespertino, a las oficinas de Casa Central y San Pedro (Nueva Terminal) se suma ahora también la delegación de Calilegua, donde se podrán realizar trámites de DNI y pasaporte en el horario de 14.30 a 19.30.