24°
1 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Humahuaca
carnaval 2026
Fiesta Patronal
PERICO
alto comedero
Instituto de Seguros de Jujuy
Comercio Automotor
Dipec
alto comedero
carnaval 2026
Humahuaca
carnaval 2026
Fiesta Patronal
PERICO
alto comedero
Instituto de Seguros de Jujuy
Comercio Automotor
Dipec
alto comedero
carnaval 2026

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1470.00

3884873397
PUBLICIDAD
Alto Comedero

Tramo final para el pavimento de la calle Plata en barrio Aom

Es el sector por donde circulan los colectivos del transporte urbano. Ya se había realizado en dos cuadras.

Domingo, 01 de febrero de 2026 00:00
AVANCE | ESTÁ A PUNTO DE FINALIZAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLATA, EN EL BARRIO MINERO DE ALTO COMEDERO.

La Delegación Municipal de Alto Comedero avanza en la etapa final de la obra de pavimentación de la calle Plata, en el barrio Aoma (Asociación Obrero Minera Argentina), mediante el programa de Obras Mixtas, que contempla el aporte de materiales por parte de los vecinos y la provisión de mano de obra, asistencia técnica y maquinaria por parte del municipio.

Los trabajos corresponden a la pavimentación de la última cuadra de la mencionada arteria, que comprende aproximadamente 120 m3 de hormigón H21. Una vez concluida, la obra permitirá mejorar la seguridad vial y agilizar el servicio de transporte urbano de pasajeros que circula por el sector.

Las tareas se iniciaron con el recambio de suelo, perfilado y terminación de bocacalles, para luego dar paso al hormigonado, a cargo de cuadrillas de la Delegación Municipal.

Al respecto, el director de Obras Públicas de Alto Comedero, Alejandro Genovese, recordó que "ya se pavimentaron dos cuadras de la calle Plata y actualmente se está finalizando el tramo por donde circula el transporte urbano de pasajeros".

Asimismo, precisó que "la obra se ejecuta con el aporte de hormigón por parte de los vecinos y el acompañamiento del municipio, en el tramo comprendido entre las calles Guerrero y Diamante". Además, estimó que "si las condiciones climáticas lo permiten, la obra podría concluirse en aproximadamente un mes, teniendo en cuenta las tareas de pavimentación, recambio de suelo y finalización de bocacalles".

Genovese también destacó que se mantienen reuniones con los vecinos para evaluar la posibilidad de avanzar, bajo la misma modalidad, en la pavimentación de calles perpendiculares, priorizando aquellas que forman parte del recorrido del transporte urbano.

Por último, el funcionario municipal recordó que el programa Obras Mixtas ya permitió concretar trabajos similares en otros sectores del barrio, como Adep y la avenida Carlos Snopek, entre otros.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD