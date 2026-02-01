Instan a participar de la encuesta de hogares

La titular de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec), Norma Pereyra Rodríguez, subrayó la relevancia de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) como la herramienta fundamental para actualizar los datos sociales y económicos de la provincia entre cada censo nacional.

La funcionaria hizo especial hincapié en la seguridad de los ciudadanos, instando a la población a verificar la identidad de los encuestadores antes de suministrar información.

Seguridad y validación

Ante el despliegue del personal que recorre los hogares los 365 días del año, la Dipec estableció un estricto protocolo de identificación para tranquilidad de las familias. Cada agente porta una identificación con foto, DNI, cargo y sello de la repartición. Además, las credenciales incluyen un código QR que, al ser escaneado, direcciona a la web oficial de la Dipec para validar la identidad del encuestador en tiempo real.

Por razones de seguridad, tanto para el vecino como para el personal, los encuestadores no deben ingresar a las viviendas, por esa razón todas las encuestas se hacen en la puerta del domicilio.

Previo al inicio de los operativos, se coordina con la policía local y se colocan afiches informativos en las zonas a relevar. Además, se informa el operativo a través de sus redes sociales oficiales y medios de comunicación.

Cobertura provincial

Pereyra Rodríguez indicó que, si bien históricamente la EPH se centraba en San Salvador de Jujuy y Palpalá, desde 2010 la cobertura se amplió bajo la denominación de Resto Urbano Provincial (RUB). Actualmente, el relevamiento alcanza a las localidades de San Pedro, Libertador Gral. San Martín, Perico, Abra Pampa, Santa Clara, Caimancito, Aguas Calientes y El Piquete.

La EPH es un programa nacional del Indec ejecutado en convenio con el Gobierno Provincial. Sus resultados son vitales para medir indicadores sensibles como Tasas de ocupación y desocupación; Acceso a servicios (agua corriente), salud y educación; Niveles de pobreza, indigencia y distribución del ingreso.

"Esta información no solo sirve para actualizar estadísticas, sino para evaluar las condiciones de vida reales y fundamentar la toma de decisiones", concluyó Pereyra Rodríguez, recordando que toda la información brindada está protegida por el secreto estadístico.