Ejercicio de evacuación en el hospital Snopek

Se realizó un ejercicio de evacuación parcial en el hospital "Carlos Snopek" del distrito Alto Comedero, con el objetivo de fortalecer los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia y evaluar los tiempos de respuesta y coordinación entre los distintos organismos intervinientes.

Este tipo de prácticas es esencial para reforzar la capacitación y optimizar la articulación entre los organismos de emergencia.

El ejercicio de evacuación, organizado por el Área de Higiene y Seguridad de la Dirección de Hospitales de Salud, fue coordinado por la Dirección General de Emergencias- Defensa Civil, con la convocatoria de los siguientes organismos: Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios, Same 107, Seguridad Vial y Agua Potable. La actividad se desarrolló de manera conjunta y articulada.

El simulacro contempló un escenario de principio de incendio con cuatro personas afectadas por inhalación de monóxido de carbono. A partir de esta situación, se llevaron adelante tareas de evaluación de riesgos, trabajos operativos, asistencia a las víctimas y la evacuación parcial del establecimiento.

En esta oportunidad, el ejercicio se concentró en el sector administrativo del hospital, específicamente en las oficinas ubicadas en áreas cercanas y adyacentes a la avenida Snopek, sin involucrar los sectores de internación ni de atención médica, dado el carácter parcial del operativo. La selección de este sector respondió a una evaluación previa realizada en varias reuniones por los organismos de Emergencias y el área de Higiene y Seguridad del Hospital, considerando la alta circulación de personas y los riesgos asociados a la carga de fuego existente.

INTERVENCIÓN | QUIENES HICIERON DE HERIDOS, TAMBIÉN FUERON TRASLADADOS EN AMBULANCIAS DEL SAME.

Durante el ejercicio, bomberos de la Policía realizaron la evaluación inicial de riesgos y coordinaron las tareas operativas junto a Defensa Civil y Bomberos Voluntarios, mientras que el Same intervino en la atención simulada de las víctimas.

Asimismo, se evaluaron los tiempos de respuesta, evacuación y arribo de las distintas unidades de emergencia. En este marco, se destacó que el tiempo total de evacuación fue de 2 minutos y 20 segundos en donde se retiró a 60 personas, un registro considerado favorable en comparación con ejercicios anteriores, lo que evidencia una mejora en la organización, la coordinación interinstitucional y la preparación del personal.

Además, se contó con la colaboración de Agua Potable, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el abastecimiento de agua ante eventuales incendios de mayor magnitud.

También apunta a mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, priorizando la seguridad de todas las personas.