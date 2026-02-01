21°
Teatro El Pasillo

Osvaldo Torres y Silvia Balducci se presentan en Teatro El Pasillo

El concierto se titula "Hay un mundo que se va porque otro nuevo llega" y ya se presentó en Tilcara. El compositor chileno (integrante de Illapu) y la cantautora italiana, se unen en esta propuesta.

Domingo, 01 de febrero de 2026 00:00
CHILE E ITALIA | EN ESTA PROPUESTA DE MÚSICA ANDINA MUY ESPECIAL.

"Hay un mundo que se va porque otro nuevo llega", espectáculo del reconocido cantautor chileno Osvaldo Torres, acompañado de la cantante italiana Silvia Balducci, llegó a Jujuy. Se presentó anoche en Tilcara y este martes la cita es en Teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190) de la capital jujeña. En esta oportunidad acompañarán como artistas invitados Hernán Gil, en guitarra) y Sebastián Mealla, en guitarra y voz.

HERNÁN GIL | ANFITRIÓN INVITADO PARA LA PRESENTACIÓN EN JUJUY.

Osvaldo Torres es músico, compositor y poeta chileno, estudioso de la cultura aimara, y miembro fundador del afamado conjunto Illapu. Participó de discos y conciertos con Quilapayun, Likan Antay, Kawsay de la Serena, entre otros.

Por su parte, Balducci es cantautora y productora italiana, especializada en música latinoamericana.

SEBASTIÁN MEALLA | VOZ JUJEÑA INVITADA PARA EL RECITAL DEL MARTES.

Con una carrera musical que abarca más de 50 años, y que inició cuando fue uno de los miembros fundadores del grupo Illapu, en el que se transformó en uno de sus principales compositores, Osvaldo ha creado e interpretado una gran cantidad de canciones emotivas y poéticas, que se han situado en un importante lugar de la música popular chilena.

En este concierto, hace un repaso por algunas de sus obras fundamentales, como por ejemplo El Quirquincho, y también presentará un puñado de sus canciones más recientes, de los discos "Nor-Arte poético" y "Canciones de París y otras yerbas".

Las entradas se consiguen por entradaweb.com.ar.

 

