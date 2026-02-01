Domingo con alerta amarilla por tormentas durante todo el día

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta amarilla para la jornada de hoy domingo en la que se espera tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser severas de forma aislada.

Las zonas afectadas son El Carmen, Palpalá, San Antonio y zona baja de Dr. Manuel Belgrano. Ledesma, San Pedro y Santa Bárbara. Valle Grande y zona baja de Tilcara y Humahuaca

El reporte meteorológico advierte sobre fenómenos que requieren precaución extrema: acumulados de agua entre 20 y 50 mm (pudiendo ser mayores en puntos localizados).Caída de granizo, actividad eléctrica muy intensa y abundante caída de agua en periodos cortos.

Mientas que en las zonas elevadas de la cordillera, las lluvias podrían transformarse en nieve.

Se recomienda no transitar por calles que tengan acumulación de agua. Asegurar puertas y ventanas y retirar macetas de los balcones.

Mantenerse alejado de postes de luz, cajas de electricidad y cables cortados.

En tanto, en la zona de la Puna el tiempo estará agradable en donde hay bajas probabilidades de tormentas aisladas durante la noche de hoy.