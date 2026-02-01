21°
1 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Comercio Automotor
Dipec
alto comedero
carnaval 2026
La opinión
inseguridad
San Pedro de Jujuy
Fundación “Música con Alas”
Teatro El Pasillo
El tiempo en Jujuy
Comercio Automotor
Dipec
alto comedero
carnaval 2026
La opinión
inseguridad
San Pedro de Jujuy
Fundación “Música con Alas”
Teatro El Pasillo
El tiempo en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1470.00

3884873397
PUBLICIDAD
Abierto de australia

Carlos Alcaraz hace historia y gana el Abierto de Australia en una final emotiva ante Novak Djokovic

El español venció a Novak Djokovic en Melbourne y, con solo 22 años, se convirtió en el jugador más joven en completar el Grand Slam y marcar una época en el tenis mundial.

Domingo, 01 de febrero de 2026 09:18

Carlos Alcaraz ganó el Abierto de Australia tras imponerse en la final a Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5. El español hizo historia al conquistar su primer título en Melbourne y se convierte así en el noveno tenista de la historia que logra completar el Grand Slam, esto es, vencer al menos una vez en Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Alcaraz firmó en Melbourne una de las páginas más importantes del tenis moderno. Con apenas 22 años y 272 días, el número uno del mundo se convirtió en el jugador más joven de la historia en reunir los cuatro títulos de Grand Slam, alcanzando su séptima corona grande tras sus consagraciones previas en Wimbledon, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.

El murciano superó una marca que se mantenía vigente desde 1938 y confirmó su irrupción definitiva en la élite, no solo por los títulos obtenidos, sino por la forma en que los consiguió: enfrentando y venciendo a referentes históricos del circuito.

La definición del Abierto de Australia enfrentó a dos generaciones. Novak Djokovic, dueño de 24 títulos de Grand Slam y con diez finales ganadas previamente en Melbourne, impuso su experiencia desde el arranque. En el primer set, el serbio fue preciso y agresivo, presionó con su derecha y logró dos quiebres consecutivos para cerrar 6-2 con autoridad.

El segundo set marcó el punto de inflexión. El español comenzó a variar alturas, a utilizar dejadas y a mover a Djokovic de lado a lado. Esa estrategia le permitió lograr un quiebre temprano, afirmarse con su saque y emparejar el marcador con un sólido 6-2.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD