Un preso fue asesinado en Tucumán tras pelearse con otro recluso

Un preso fue asesinado en la Unidad Penitenciaria N°3 de la ciudad tucumana de Concepción y la Justicia detuvo a otro recluso como presunto autor del crimen.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la identidad del reo es Leandro Santiago Robles, quien se hallaba detenido por una condena por amenazas agravadas.

El agresor, cuyo nombre es Franco Santiago Almirón, cumple una sentencia por un homicidio agravado en el Centro Judicial Capital.

Ambos reclusos habrían protagonizado una pelea en el sector de conducta, donde utilizaron puntas carcelarias y se causaron lesiones de gravedad.

Robles sufrió heridas de consideración, motivo por el que fue derivado de emergencia al Hospital Regional de aquella ciudad, donde se constató su deceso.

En tanto, Almirón permanece bajo estricta custodia a la espera de la audiencia de formulación de cargos en su contra que se llevaría a cabo en las próximas horas.

La auxiliar fiscal, Constanza Díaz, a cargo de la Fiscalía de Homicidios de Feria del Centro Judicial Concepción, interviene en el caso y supervisaba las tareas efectuadas por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).