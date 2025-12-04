Jujuy Básquet perdió en su visita a Córdoba, cayó por 75 a 54 frente a Barrio Parque en el estadio "El Teatro del Parque".

Juan Manuel Bejar con 16 puntos fue el goleador de Parque y del partido, mientras que Andriy Grytsak y Francisco Tarnowyk con 11 tantos cada uno fueron los máximos anotadores de la visita.

Un comienzo equilibrado, donde Parque hacía de su defensa la mejor herramienta de trabajo para edificar sus ofensivas, que lo llevaron a distanciarse de la visita. Sobre el final reaccionó el conjunto jujeño y por momentos llegó a empatar el marcador.

En el segundo parcial la intensidad de las marcas hizo perder efectividad a los dos equipos, el goleo fue bajo y el tiro externo no era virtud de ninguno.

En el reinicio del juego Parque siguió con la marca intensa, lo que permitía que pudiera tener salidas rápidas y mejores opciones ofensivas, para así llegar al final de ese tramo del juego con la diferencia máxima hasta ese momento, de 18 puntos.

En el capítulo final las situaciones del juego no cambiaron demasiado, ya que las defensas seguían trabajando mejor que los ataques, pero en ese marco Parque supo mantener la diferencia y cerrar un partido sin sobresaltos.

Pero la revancha está cerca, Jujuy Básquet juega esta noche ante Hindú Club, también de la provincia de Córdoba desde las 21:30.