25°
4 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

mercado inmobiliario
chimpancés
Uruguay
La Quiaca
choque
Tini Stoesell
Gordo Barrojo
Casa Macedonio Graz
Nueva York
mercado inmobiliario
chimpancés
Uruguay
La Quiaca
choque
Tini Stoesell
Gordo Barrojo
Casa Macedonio Graz
Nueva York

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tendencia

Así es el árbol de Navidad del Rockefeller Center de Nueva York 2025

El famoso árbol de Navidad del Rockefeller Center de Nueva York ya se ha iluminado este año y mide 23 metros de altura, 14 metros de diámetro y 11 toneladas. Además, está decorado con 50.000 luces LED y coronado por una estrella con tres millones de cristales Swarovski.

Jueves, 04 de diciembre de 2025 10:46

El espíritu navideño se apoderó de Nueva York este miércoles con el tradicional encendido del árbol de Rockefeller Center, que fue acompañado de los villancicos de Marc Anthony y Michael Bublé y la energía de las bailarinas The Rockettes.

Al caer la noche en la Quinta Avenida, antes de las cinco de la tarde, miles de personas ya merodeaban el centro de la Gran Manzana, limitado por precintos policiales, para disfrutar de las celebraciones en torno al majestuoso abeto colocado al pie del rascacielos Rockefeller.

El espectáculo comenzó a las ocho de la tarde con una serie de actuaciones en directo que alimentaban una programación presentada por la estrella del 'country' Reba McEntire en el canal NBC.

Se trata de una de las grandes atracciones navideñas de Nueva York, iluminada todos los días hasta mitad de enero desde las cinco de la madrugada hasta la medianoche a excepción del día de Navidad, en el que "trabaja" las 24 horas, y el último día del año, que tiene horario reducido.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD