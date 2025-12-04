Así es el árbol de Navidad del Rockefeller Center de Nueva York 2025

El espíritu navideño se apoderó de Nueva York este miércoles con el tradicional encendido del árbol de Rockefeller Center, que fue acompañado de los villancicos de Marc Anthony y Michael Bublé y la energía de las bailarinas The Rockettes.

Al caer la noche en la Quinta Avenida, antes de las cinco de la tarde, miles de personas ya merodeaban el centro de la Gran Manzana, limitado por precintos policiales, para disfrutar de las celebraciones en torno al majestuoso abeto colocado al pie del rascacielos Rockefeller.

El espectáculo comenzó a las ocho de la tarde con una serie de actuaciones en directo que alimentaban una programación presentada por la estrella del 'country' Reba McEntire en el canal NBC.

Se trata de una de las grandes atracciones navideñas de Nueva York, iluminada todos los días hasta mitad de enero desde las cinco de la madrugada hasta la medianoche a excepción del día de Navidad, en el que "trabaja" las 24 horas, y el último día del año, que tiene horario reducido.