Intentaron huir en moto y fueron detenidos tras un choque

Dos sujetos fueron demorados luego de una persecución registrada en el barrio Santa Rita, en el marco de un operativo desplegado en el denominado "Cuadrante Sur" de la capital jujeña.

Según informaron fuentes policiales, los individuos se desplazaban en una motocicleta 110 cc y emprendieron la fuga al advertir la presencia del móvil.

Durante el seguimiento, uno de ellos descendió del rodado e intentó ocultarse entre los pastizales en inmediaciones de la pasarela de Sandoval, pero fue aprehendido tras un rastrillaje a pie. En su poder se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos que habría intentado descartar.

En tanto, el segundo involucrado, un menor de 16 años, perdió el control de la motocicleta e impactó contra el paragolpes de un móvil policial, siendo posteriormente demorado por efectivos del CEOP.

Ambos quedaron a disposición de la Seccional 32° y del ayudante fiscal interviniente, quien dispuso las actuaciones correspondientes.