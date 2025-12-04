Este viernes será el 4° Festival Homenaje al “Gordo” Barrojo

La plaza “Gordo Barrojo” se vestirá de fiesta este viernes 5 de diciembre para albergar la cuarta edición del festival que mantiene viva la memoria de uno de los referentes culturales más queridos del barrio San Pedrito. El 4° Festival Homenaje a Víctor Hugo "El Gordo" Barrojo promete una noche cargada de emoción, comunidad y la mejor música, con un escenario que reunirá a varias generaciones de artistas.

El evento, de acceso libre y gratuito, transformará el espacio público –ubicado en la intersección de las calles Reinaldo Bouhid y Ernesto Altamirano– en un gran encuentro vecinal. La figura de Barrojo, recordado por su profundo arraigo barrial y su pasión por la cultura, será el espíritu que una a los asistentes en una jornada que ya se ha convertido en una tradición para fin de año.

El escenario contará con un poderoso elenco de artistas, encabezado por la emblemática agrupación Los Changos del Huaico. Los acompañarán voces y talentos de primer nivel como el cantante Tony Izquierdo, la voz femenina de Noelia Gareca, la fuerza escénica de Gato García y la potencia de Norma de América. También subirán al homenaje Pablo Paredes, Diablero Valdiviezo, Jesy Carrasco, Namaray y Daniel Choque.

Más que un simple festival, la noche se plantea como un acto de memoria afectiva. Vecinos, familiares y amigos del “Gordo” se reúnen año a año para celebrar su legado, que trasciende lo musical para encompassar el compromiso con el barrio y su gente. La plaza que lleva su nombre es el marco perfecto para este reconocimiento, un punto de encuentro que él mismo hubiera disfrutado.

Victor Hugo Barrojo, nació el 25 de julio de 1951, en Buenos Aires “de pura casualidad” (según decía). Cursó estudios primarios en la Escuela Normal y secundarios en el Nacional Nº 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”, incursionando en el arte del canto a corta edad. Junto a Luis Paredes, siendo muy jóvenes, formó el grupo Los Jujeñitos, dirigidos por Lito Solís luego integró el conjunto “Los del Cadillal” junto a Enrique Díaz Moreno, Juancho Rodríguez y ‘El Viejo’ Gutiérrez; pasó después a debutar como solista y luego, convocado por Armando Peloc integra “Sonido Beat”; pero vuelve al folklore y se integra a ‘Las Voces del Teuco’ en reemplazo del Chaqueño Molina.

Mientras retoma su carrera solista, conoce a Los Changos del Huico que dirigido por la señora Pepa representaba a la Escuela Naciones Unidas del barrio Los Huaicos. Con él se hizo conocido en todo el país logrando no sólo el Gordo Barrojo, sino también Los Changos del Huaico prestigio nacional. Después vinieron Oquincha, y el Gordo Barrojo y su conjunto. Este mero resúmen de su carrera no alcanza a significar lo mucho que en sus años se hizo apreciar como artista y como persona, son muchas las cosas que quedan en el tintero, como desarrollar su fervor por defender los derechos de los músicos y su incansable bregar por revalorizar nuestra cultura.

