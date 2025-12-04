Daños materiales tras un choque en cadena

Solo daños materiales se registraron en el choque en cadena que tuvo a tres camionetas como protagonistas, en el siniestro ocurrido esta mañana en la autopista de la ruta nacional N° 66, altura de la terminal de ómnibus capitalina.

De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos por este diario, el incidente sucedió alrededor de las 8 cuando una camioneta marca Toyota Hilux circulaba por el carril rápido del sentido sur-norte, con rumbo hacia el centro de la capital.

En ese contexto, el conductor del rodado redujo la velocidad por causas que son motivo de investigación, por lo que dos camionetas similares, una Hilux gris y una Volkswagen Amarok colisionaron en cadena.

A raíz de esto, el resto de los vehículos que circulaban debieron esquivar a los rodados que quedaron a metros del desvío hacia la ruta provincial N° 1 para ir hacia la localidad de Río Blanco.

Minutos más tarde concurrieron al lugar los efectivos de la Seccional 32° y el personal de Seguridad Vial, quienes establecieron un corte total y desviaron el fluido tránsito que ingresa a la capital provincial en un “horario pico”. También le realizaron la prueba de alcoholemia a los tres conductores, cuyo resultado fue negativo en todos los casos.

Mientras el tránsito estaba cortado, Criminalística realizó el correspondiente trabajo para conocer las causales del incidente.

Además, el Same llegó hasta el lugar pero no fue necesaria su intervención porque no hubo heridos entre los conductores y los respectivos acompañantes en las tres camionetas.

Por último, Bomberos de la Policía se acercó al lugar para llevar adelante las medidas de seguridad para evitar que se produzca un foco ígneo y separar a las tres camionetas.