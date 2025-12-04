25°
Fuerzas Armadas
Maltrato animal
Abel Pintos
mercado inmobiliario
chimpancés
Uruguay
La Quiaca
choque
Tini Stoesell
Tendencia

Los días de Tini Stoessel en Miami y el romántico gesto de Rodrigo De Paul

La cantante compartió el dulce mensaje que le dejo el campeón del mundo.

Jueves, 04 de diciembre de 2025 10:33

a cantante Tini Stoessel compartió un carretel con imágenes de sus días en Miami, rodeada de amigos y acompañada por su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul.

Con emojis de caracoles de mar y corales, la artista se mostró luciendo un colorido bikini que braza sus curvas. 

La estrella argentina dio una pequeña señal de lo que está cocinando en Miami: en una de las imágenes, fue vista saliendo de su trailer de maquillaje. Esto confirma lo que todos sospechan: un nuevo videoclip está en camino.

Tini también compartió una imagen de un regalo que le dejó el futbolista en la mansión que comparten. La pareja atraviesa un gran momento en su relación, con rumores de casamiento en puerta.

 

