Elecciones en seom

Silvia Valdiviezo rechaza acusaciones de Sebastián López

La candidata a secretaria General por la Lista Azul Marino del gremio municipal de Seom rechazó la carta documento enviada por el dirigente gremial.

Lunes, 01 de diciembre de 2025 09:43

El próximo 12 de diciembre se realizaran las elecciones en el gremio del Seom y la candidatas a Secretaria General por la Lista Azul Marino Silvia Valdivieso, respondió de manera categórica al actual secretario general Sebastián López, tras recibir una carta documento con lo que ella califica de acusaciones "falsas, maliciosas y completamente improcedentes”.

En un comunicado de prensa Valdiviezo dijo “Rechazo de manera absoluta, integral y categórica todo el contenido de la carta documento. No solo es falso: es temerario y malicioso. La publicación cuestionada refiere únicamente a mis actividades como vicepresidenta de mi fundación y un convenio que traerá becas para la formación académica de la familia jujeña. No tiene ninguna vinculación institucional con el SEOM”.

Ante la insinuación de López de que la lista Azul Marino recibe “proteccionismo”  y financiamiento externo la candidata intimó a López a que dé a conocer los nombres de quienes estarían “colaborando” con su campaña. La difamación gratuita, la amenaza y el tráfico de influencias son delitos graves. Propongo un debate abierto frente a todos los afiliados, para discutir de cara limpia y no detrás de un celular”, sostuvo Valdiviezo.

La dirigente ha intimado formalmente a López a retractarse en un plazo de 24 horas y a abstenerse de emitir nuevas imputaciones. Advirtió que, de persistir con las acusaciones infundadas, iniciará acciones legales de carácter penal y civil.

 

 

