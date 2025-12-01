Nuevo aumento de precios en los combustibles

Desde la madrugada de este lunes 1 de diciembre de 2025, las estaciones de servicio de todo el país actualizaron sus precios tras la entrada en vigencia de un nuevo incremento en los combustibles, derivado de la actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.

La medida fue dispuesta por el Gobierno nacional a través del Decreto 840, que habilitó una nueva suba en naftas y gasoil en todo el territorio. Sin embargo, el precio final al público no es uniforme: varía según la zona, los costos logísticos, los impuestos locales y el nivel de competencia.

En San Salvador de Jujuy, por ejemplo, los valores de esta mañana en una estación céntrica mostraban la Nafta Súper a $1.694 por litro, la Infinia en $1.931, el Diésel 500 en $1.784 y la Infinia Diésel en $1.939.

A pocos kilómetros, sobre la Ruta 9, otra estación de la marca YPF exhibía precios aún más altos: Nafta Súper a $1.729, Infinia a $1.931, Infinia Diésel a $1.973 y Diésel 500 a $1.814.

Estas diferencias, que se repiten en distintas regiones del país, obligan a los conductores a comparar precios incluso entre estaciones de una misma bandera. Expertos del sector señalan que la actualización impositiva es solo uno de los componentes que explica el ajuste, pero la dinámica local y los costos operativos terminan definiendo el valor final en cada surtidor.