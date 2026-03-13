Incendiaron intencionalmente un vehículo estacionado

Un hombre de 67 años fue víctima de un ataque intencional, donde las cámaras de seguridad captaron a un hombre que arrojó un líquido inflamable a su vehículo y le prendió fuego, provocando daños materiales.

El hecho ocurrió la madrugada del martes pasado en la intersección de Miraval y Pedro Ortíz de Zárate del barrio residencial Belgrano de la ciudad de Palpalá.

El propietario del vehículo marca Renault Kwid de color blanco es Elías Alul, un hombre de 67 años que padece de diabetes y reside junto a su esposa, hijos y un nieto que requiere atención las 24 horas.

"Este ataque no es casualidad, vivo a menos de 60 metros de la Seccional 23º de Palpalá, soy un ciudadano que tiene los impuestos al día y desde que inicié una demanda judicial a un hombre que puso un salón de eventos bailables al lado de mi casa, empezaron las amenazas, los insultos y ahora el incendio del único medio de movilidad que tengo", dijo Alul a nuestro diario.

"Un vecino que por suerte se percató del hecho, me tocó la puerta y logramos apagar el incendio, que gracias a las cámaras de seguridad que instalé, se pudo establecer que fue intencional. Todos estos datos los dejé sentado en la denuncia que realicé en la Seccional 23º, y me dijeron que están investigando, para tratar de dar con el responsable", dijo Alul.

"Al tema del atentado que sufrí se lo dejé en manos de mi abogado, quien realizó una serie de presentaciones judiciales, pero me resulta llamativo que en medio de estas cuestiones judiciales que mantengo con el propietario del salón de eventos, los hechos vandálicos escalen y ahora tengo mi vehículo incendiado y todavía no hay nadie detenido".

"Mi familia vive en este lugar desde hace más de cien años, es uno de los barrios más viejos de Palpalá y en teoría pertenece a la zona céntrica, pero de todos modos vengo sufriendo una serie de hechos vandálicos y lo más llamativo es que cuando llamo a la policía que está a menos de 60 metros de mi casa, siempre llegan tarde".

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien como primera medida solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del damnificado y del Centro de Monitoreo, para avanzar con la investigación y designó a los efectivos de la Brigada de Investigaciones para las actuaciones complementarias.

Por otra parte, se supo que personal del Cuerpo de Bomberos se hizo presente en el lugar, junto a Criminalista, para analizar los daños causados tras el ataque.