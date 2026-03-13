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Caso Matías Jurado

Se postergan los análisis de ADN y continúa la investigación por dos perfiles huérfanos

La fiscalía confirmó demoras en los estudios genéticos por cuestiones operativas y requisitos pendientes de los familiares que aportaron muestras.

Viernes, 13 de marzo de 2026 09:59

La investigación por el caso del supuesto asesino serial  Matías Jurado, atraviesa una nueva etapa de espera. El fiscal regional Guillermo Beller confirmó que se postergaron los análisis de ADN correspondientes a los dos perfiles genéticos que aún no fueron identificados, y que el proceso de laboratorio recién comenzaría en un plazo de entre siete y diez días.

El mes de febrero había sido establecido como fecha límite para la presentación de posibles familiares que pudieran aportar muestras genéticas. Si bien varias personas se acercaron a la fiscalía, el trabajo científico se demoró por cuestiones internas del laboratorio y por la falta de cumplimiento de algunos requisitos por parte de los convocantes.

Beller explicó que no todas las personas que se presentaron eran familiares directos, sino que también hubo allegados que acercaron efectos personales, lo que complejizó la organización del material. Por ese motivo, aún no hay un número oficial de muestras a cotejar, aunque se trabaja únicamente con el material genético ya recolectado, sin posibilidad de nuevas incorporaciones.

En total, son dos los perfiles de ADN que permanecen sin identificar dentro de la causa. La fiscalía espera poder organizar el material en los próximos días para dar inicio al análisis en laboratorio, un proceso que demandará su propio tiempo y del cual no se tienen resultados anticipados.

El fiscal advirtió que, si alguno de esos perfiles resulta positivo, la investigación podría extenderse y sumar una nueva víctima al caso. En cambio, si los resultados son negativos, la etapa preparatoria quedaría prácticamente cerrada y el expediente avanzaría hacia la instancia de control de acusación.

En esa fase procesal se definirá qué pruebas serán incorporadas al debate oral y tanto la fiscalía como la defensa podrán presentar sus objeciones. Luego de esa audiencia, si la causa continúa su curso, se fijará la fecha del juicio.

Por el momento, no hay plazos estimados para el debate, ya que todo dependerá de los resultados genéticos y del desarrollo de las siguientes instancias judiciales. Beller remarcó que sería apresurado establecer una fecha en este contexto, ya que los tiempos procesales podrían variar significativamente según lo que arrojen los estudios y las decisiones que se tomen en la etapa intermedia.

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