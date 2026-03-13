Turistas fueron robados luego de acercar a un transeúnte

Dos turistas franceses que ingresaban a la localidad de Purmamarca fueron robados por un hombre, que minutos antes le había pedido que lo acercara hasta el pueblo turístico.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la tarde del miércoles pasado, en la intersección de las rutas nacionales Nº 9 y 52.

En esas circunstancias, una pareja circulaba a bordo de un vehículo por las inmediaciones, en dirección al pueblo de Purmamarca y observaron a un hombre al costado de la ruta, solicitando a los conductores si lo podían acercar.

La pareja amablemente se ofreció en llevarlo y en un momento determinado, cuando estaban llegando a la parada de ómnibus, el hombre salió del inmediato del rodado casi en movimiento.

Una vez que la pareja se percató de esto, revisó si le faltaba algunas de sus pertenencias y cayeron en cuenta que el hombre había sustraído una campera valuada en más de 400 euros.

La denuncia fue realizada en la Seccional 57º de Purmamarca, donde los investigadores horas después lograron dar con el sospechoso, un hombre de 36 años oriundo de la provincia de Córdoba, quien manifestó encontrarse en situación de calle y negó todos los hechos.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó a los efectivos que continúen con las investigaciones, con el sospechoso en libertad.