Cindac

Buscan a dos mujeres

Una de ellas de 63 años oriunda de la ciudad de La Quiaca. Mientras que la otra es una joven de 19 años del barrio El Arenal de nuestra ciudad.

Lunes, 01 de diciembre de 2025 10:09

El Comité Interinstitucional de Actuación en casos de Desaparición de Mujeres, Niños, Niñas, Adolescentes personas de la Diversidad (Cindac) informó a la población que se encuentra activa la búsqueda de dos mujeres en la provincia.

La primera de ellas es Ruth Francisco Romero Fernández de 63 años de edad oriunda de la ciudad fronteriza de La Quiaca quien se ausenta de su hogar desde el sábado 29 de noviembre y es de contextura delgada, tez trigueña, cabello medio corto con base color negro.

Al momento de ser vista por última vez vestía buzo negro, chaleco color rojo y un pañuelo.

Mientras que Noeli Constansa Arguello de 19 años de edad falta de su hogar desde el día de ayer.

Se supo que es de tez blanca, pelo castaño corto y lacio.

No hay datos sobre las prendas que vestía al ser vista por última vez.

Cualquier información sobre el paradero de ambas mujeres comunicarse al 911 o bien acercarse a la comisaría más cercana a su domicilio o bien comunicarse a los números de celular 3886828607 o al 3886860239.

