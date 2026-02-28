17°
Información general

Sábado inestable en Jujuy: ¿cómo estará el tiempo mañana domingo?

Sábado de cielo cubierto y humedad extrema en la capital jujeña.

Sabado, 28 de febrero de 2026 08:44

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada de nubosidad variable para la capital jujeña. Aunque la mañana comenzó fresca, el termómetro marcará un ascenso paulatino durante el fin de semana.

Pese al cielo cubierto de la mañana, no se registran probabilidades de lluvia para el resto del día. Se espera que la visibilidad se mantenga óptima en 15 km , mientras que el termómetro ascenderá gradualmente hasta alcanzar una máxima de 28 °C durante la tarde.

Perspectivas para el domingo

El ascenso térmico comenzará mañana, con una temperatura mínima estimada en 19°C y una máxima que alcanzará los 29°C. El cielo se mantendrá algo nublado durante todo el día, sin alertas meteorológicas vigentes para la región.

