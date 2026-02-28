Destacaron obras "que le cambiarán la vida a la gente"

Tras el mensaje del gobernador Carlos Sadir en la Apertura del 165° Período de Sesiones Ordinarias, referentes del bloque oficialista respaldaron el discurso y pusieron en valor los anuncios en infraestructura, agua, turismo y salud, en un contexto económico difícil a nivel nacional.

El legislador Santiago Jubert remarcó como uno de los puntos más importantes que se planifique la concreción del Canal Alvarado, una obra largamente esperada por vecinos del sector.

"Son anuncios que le cambian la vida a la gente", señaló el diputado que preside el bloque de Jujuy Crece. "Es una demanda de hace muchísimos años y haber conseguido las autorizaciones y los fondos para poder hacerlo es fundamental. Le va a cambiar la vida a los vecinos", sostuvo.

También destacó los anuncios vinculados al agua potable, subrayando que Jujuy se encuentra por encima de la media nacional en cobertura del servicio. "Eso demuestra que en estos años se trabajó sobre necesidades directas de los ciudadanos", afirmó.

En materia turística, valoró el programa "Destino Jujuy" y las políticas orientadas al fortalecimiento de la identidad cultural. "Hoy Salta no nos supera en movimiento turístico. Es motivo de orgullo", señaló, al mencionar además el anuncio del Museo de las Artes.

Respecto al sector docente Jubert aseguró que la Provincia viene realizando esfuerzos para sostener programas nacionales que fueron discontinuados.

"Nuestro gobierno hace todo el esfuerzo por sostener programas como el Incentivo Docente", afirmó.

"No queremos ser irresponsables prometiendo algo que después implique volver a vivir del crédito para pagar sueldos", expresó.

"Mensaje equilibrado"

Por su parte, el diputado Omar Gutiérrez calificó el discurso como "equilibrado" y destacó el repaso de gestión y las proyecciones para el año en curso.

Resaltó el impulso económico vinculado al desarrollo minero dentro del denominado "triángulo del Litio" y el esfuerzo por sostener las cuentas provinciales ante la caída de ingresos por coparticipación federal.

En infraestructura, mencionó la continuidad de obras en la Ruta Nacional 34 y la construcción de nuevos puentes sobre los ríos Xibi Xibi y Grande.