El diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA), Kevin Ballesty, calificó al mensaje del gobernador Carlos Sadir, como opuesto a la realidad de la provincia, poco claro y destacó que hubo temas de importancia que omitió.

"Habló de una realidad de la provincia que no coincide con lo que realmente pasa", dijo al considerar que en los anuncios para este año hizo "una promoción de proyecciones, ideas y metas para el futuro que honestamente no creo que se vayan a poder concretar".

Y agregó que "no fue muy claro al explicar el pago de la deuda pública consolidada de la provincia de Jujuy cosa que yo esperaba que le diera un poco más de detalle, así nos ponía al tanto todo lo que hace, cómo se compone la deuda tanto el capital, intereses y todo el plazo que queda pendiente de pago".

Expresó su preocupación ante la falta de precisión de cómo se incentivará la creación de puestos de trabajo en el sector privado y denunció que "no se hizo hincapié en las empresas del Estado como Cauchari, Cannava S.E, Jujuy Digital Sapem, y no se ha mencionado a Xuma y a la única empresa del Estado a la cual se ha hecho referencia ha sido Girsu".