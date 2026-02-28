"El discurso fue dirigido para los extractivistas"

Desde el Bloque del PTS Frente de izquierda, Aseguraron que el discurso de la Apertura de 165º Periodo de Sesiones Ordinarias, "fue dirigido específicamente para el sector empresa". Durante el acto, miembros del bloque se expresaron ante diferentes aseveraciones oficialistas, creando un contexto tenso en el recinto.

En dialogo con El Tribuno de Jujuy, la diputada provincial por el bloque del PTS Frente de Izquierda, Natalia Morales, expresó duras críticas al discurso de apertura.

"Fue un discurso dirigido al sector empresarial, a las corporaciones extractivistas que están afectando el agua, los territorios, las comunidades indígenas y después al poder político", señaló.

La legisladora criticó duramente el modelo de explotación minera y la política legislativa en relación al Litio y al cobre.

"Sadir integra la mesa del litio del cobre y ellos fueron los impulsores de la reforma de Ley de Glaciares"

Educación

Al respecto, la legisladora explicó su accionar en varios momentos de por considerarlo "injusto".

"Tuve que intervenir, porque me daba mucha bronca escuchar que hablé (el gobernador) de los derechos de los docentes y la educación cuando el año pasado murieron dos docentes en las escuelas", dijo y culpo a la situación" brutal que está viviendo el sector por estar sosteniendo la educación pública que se cae a pedazos con salarios de miseria".

Finalmente reflexionó ante la importancia de la presencia de una voz disidente de las mayorías que refleje el reclamos de parte de la comunidad. "Esa es la responsabilidad que asumimos estar del lado de la docencia y de los trabajadores que hoy movilizaron expresando su rechazo".