Tras el discurso del gobernador Carlos Sadir en la apertura del 165° Período de Sesiones Ordinarias, el diputado provincial Rubén Armando Rivarola fue una de las voces más críticas y señaló que considera que hay una desconexión entre los anuncios oficiales y la realidad cotidiana de los jujeños.

"Una cosa es lo que se dice y otra la que se ve en la calle", dijo.

Rivarola aseguró que el mensaje tuvo un tono positivo, pero remarcó que la situación en el territorio es muy distinta a la que se muestra desde el oficialismo.

"Yo veo otras cosas en la provincia. Una cosa es la que se dice y otra cosa es la que se ve en la calle", reiteró.

En materia de infraestructura vial, señaló que viajar por rutas nacionales representa hoy un riesgo. Si bien dijo que parte del problema a la falta de inversión del Gobierno nacional, afirmó que el deterioro es generalizado y que "no hay ruta nacional por la que se pueda transitar con tranquilidad". Respecto de las rutas provinciales, reconoció avances en algunos sectores como La Mendieta y El Carmen, pero cuestionó el estado de calles y accesos en los distintos municipios. "Los intendentes no tienen recursos. Reciben fondos apenas para pagar sueldos y no pueden hacer obras", indicó.

Una coparticipación real

Uno de los ejes centrales de su planteo fue la necesidad de fortalecer financieramente a los municipios.

Rivarola pidió una "coparticipación real" que permita a las intendencias afrontar obras básicas y dar respuestas a los vecinos. "Los vecinos reclaman al intendente, pero si no hay fondos no hay forma de arreglar las calles", expresó.

También advirtió que no se debe concentrar la inversión únicamente en la capital y pidió mayor equilibrio en especial para Palpalá, Ledesma y otras localidades.

Crítica a la Zona Franca

En tanto también criticó el trabajo por zonas francas, ya que consideró que se realizan obras que benefician a otros. Rivarola manifestó preocupación por solo la posible participación de empresas extranjeras y advirtió que eso podría afectar a comerciantes y empresarios locales.

"Tenemos que defender a los jujeños. No podemos pensar solo en capitales de afuera", sostuvo. En ese sentido, planteó que el Estado provincial debería tener mayor participación en el desarrollo del proyecto para garantizar empleo y oportunidades para empresas jujeñas.

"Ojalá le vaya bien, pero la realidad es otra"

Si bien aclaró que desea que la gestión provincial tenga éxito, porque eso beneficiaría a toda la provincia, insistió en que hoy "la situación que se vive en la calle es otra".

Postura del bloque

Por su parte, la diputada provincial Verónica Valente, en la misma línea, refirió que la mayoría de los anuncios fueron "macro y no micro", es decir muchas más estructurales, y por lo tanto alejados de la realidad que atraviesa a los jujeños hoy.

"Hay que tomar conciencia, acá somos todos jujeños y jujeñas que estamos necesitando respuestas", concluyó.