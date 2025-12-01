Robaron, protagonizaron una persecución y fueron detenidos

Dos hombres que protagonizaban robos a bordo de una motocicleta fueron detenidos, tras una breve persecución. Uno de los inculpados tenía un pedido de captura por "robo en poblado y en banda con uso de arma de fuego".

Según fuentes consultadas por este matutino, el hecho se registró ayer alrededor de las 5.30 sobre un tramo de la ruta nacional N°9, a la altura de una pasarela que desemboca en inmediaciones de un reconocido local bailable del barrio Alto Comedero.

Fue en esas circunstancias que una comisión de efectivos policiales se percató de la presencia de dos hombres a bordo de una motocicleta Gilera Smash de 110 cc de cilindradas que observaban de manera detenida a los transeúntes.

Por tal motivo los interceptaron para solicitar que se identificaran, pero los inculpados optaron por emprender la fuga. Allí inició una breve persecución por la colectora Papa Francisco, hasta que fueron interceptados y reducidos.

Al momento de ingresar los datos de los protagonistas al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales se percataron que uno de ellos, de 22 años, tenía un pedido de captura por el delito de "robo en poblado y en banda con uso de arma de fuego".

Además, durante la persecución los inculpados se descartaron una cartera y un teléfono celular que luego fue secuestrado junto a la motocicleta que conducían, debido a que ésta no tenía patente y no pudieron justificar su posesión.

Posteriormente fueron trasladados a la Seccional 62° y quedaron alojados a disposición de la Justicia.

También se presentó en la dependencia policial una joven que denunció a los inculpados por el robo de sus pertenencias, las cuales les fueron restituidas.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la dependencia policial interviniente, por directivas del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.