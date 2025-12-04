La ONU exigió dejar de “idealizar” la discapacidad

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la sede de la ONU en Nueva York fue escenario de un enérgico llamado a transformar la percepción social hacia la discapacidad, pasando de la victimización y la búsqueda de "inspiración" a la inclusión y el empoderamiento.

El defensor global de la ONU para las personas con discapacidad en situaciones de conflicto y consolidación de la paz, Giles Duley, finalizó su mandato con una crítica contundente al sistema y a la mentalidad predominante.

Duley, quien perdió tres extremidades en Afganistán, lamentó que, después de tres años, sentía que había fallado, y más aún, que "el sistema ha fracasado" en hacer oír las voces de las personas con discapacidad.

El Fracaso del “modelo inspiracional”

El activista enfatizó que la raíz del problema reside en una mentalidad que a menudo ve a las personas con discapacidad como una carga o, irónicamente, como una fuente de inspiración idealizada.

"Mi trabajo no es inspirar a otros. No estoy aquí para defender a la gente. Mi trabajo es compartir historias, porque la realidad sobre el terreno para las personas con discapacidad no ha cambiado", afirmó Duley.

Señaló que las historias de atletas paralímpicos o logros extraordinarios no representan la realidad de la mayoría. La actitud correcta, según Duley, es dejar de ver a estas personas como víctimas o inspiración y, en cambio: “Simplemente debemos considerar a las personas con discapacidad como personas cuyas sociedad les ha impuesto barreras [...] y debemos derribar esas barreras y permitirles empoderarse”.

El Secretario General insta a la inclusión total

En sintonía con Duley, el Secretario General de la ONU, António Guterres, emitió un mensaje en el que instó a una inclusión social real, reconociendo el papel transformador de este colectivo.

"Las personas con discapacidad están transformando las sociedades: liderando la innovación, influyendo en las políticas y movilizándose por la justicia", declaró Guterres, aunque lamentó que “con demasiada frecuencia se les niega un lugar en la mesa de toma de decisiones”, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El jefe de la ONU subrayó la persistencia de barreras sistémicas—como la discriminación, la pobreza y la inaccesibilidad a los servicios—que limitan la participación de más de mil millones de personas con discapacidad en todo el mundo. Guterres concluyó haciendo un llamado a la acción: “No puede haber desarrollo sostenible sin la inclusión de las personas con discapacidad”.