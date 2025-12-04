Uruguay asegura transmisión gratuita del Mundial 2026 a través de medios públicos

La población uruguaya tendrá acceso gratuito y sin restricciones al Mundial de Fútbol 2026, luego de que la televisión estatal (Canal 5) y la empresa pública de comunicaciones ANTEL (Antel TV) anunciaran la adquisición de los derechos de transmisión.

Esta decisión histórica y política, valorada en 3.7 millones de dólares, busca garantizar la universalidad de este contenido.

Acceso comunitario y exclusivo

La directora de Canal 5, Erika Hoffmann, destacó que este acuerdo marca un precedente en Uruguay, siendo la primera vez que un Mundial se emitirá de forma abierta y gratuita exclusivamente a través de la pantalla de la televisión pública.

“Queremos que el Mundial se viva en el país, que sea un consumo comunitario”, expresó Hoffmann durante el lanzamiento. La estrategia incluye el uso de pantallas públicas distribuidas por todo el territorio para fomentar la congregación de la gente y vivir la pasión del fútbol juntos.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, enfatizó que la compra es una "decisión política en el más amplio sentido del término", enfocada en los elementos clave de la identidad uruguaya, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Cobertura Completa

Los medios públicos (Canal 5 y Antel TV) emitirán un total de 32 partidos del campeonato que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026. La cobertura incluirá:

El sorteo oficial.

La ceremonia inaugural.

Todos los encuentros de la selección uruguaya.

Las semifinales y la gran final.

Como parte de esta estrategia de acceso universal a contenidos deportivos, Hoffmann adelantó otro acuerdo significativo: en 2028, los medios públicos también transmitirán los Juegos Olímpicos, gracias a un convenio con el Comité Olímpico Uruguayo (COU).