Abandonó una mochila con marihuana y se fugó a Bolivia

Un hombre abandonó una mochila con cerca de medio kilo de marihuana y se fugó hacia el vecino país de Bolivia.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás alrededor de las 0.30 en la terminal de ómnibus de la ciudad fronteriza de La Quiaca.

Fue en esas circunstancias que efectivos policiales de la Unidad Regional 5, junto a perros antinarcóticos, recorrían de manera preventiva el sector, cuando se percataron sobre la presencia de un joven de 25 años en la sala de espera.

Los uniformados lo interceptaron para identificarlo, pero el inculpado abandonó una mochila y emprendió la fuga rápidamente.

De inmediato comenzó una persecución que se extendió por numerosas calles céntricas, hasta que el protagonista logró escapar con dirección al río Internacional y luego cruzó al vecino país de Bolivia.

Mientras que en la sala de espera de la terminal de ómnibus, el perro antinarcóticos marcó de manera activa la mochila abandonada por el fugitivo, por lo que procedieron a abrirla y hallaron una bolsa plástica que contenía una sustancia vegetal.

Por tal motivo se presentó en el lugar una comisión de efectivos de la Brigada de Narcotráfico que sometió el contenido a una prueba de campo que arrojó resultado positivo para marihuana con un peso total de 490 gramos.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó el secuestro del estupefaciente y la mochila, y un relevamiento de las cámaras del sector para identificar al inculpado.

Finalmente, los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 5 quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.