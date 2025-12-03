Atacó con un arma blanca a un amigo con el que bebía

Un hombre fue detenido luego de atacar con un arma blanca a otro, con quien compartía bebidas alcohólicas en la ciudad de Perico.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar el pasado domingo alrededor de las 18.30 sobre un tramo de la avenida La Bandera, a la altura del ingreso principal al cementerio "San José" de la mencionada ciudad comercial.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona desvanecida con heridas de arma blanca.

De manera inmediata efectivos policiales de la Unidad Ciclística de Acción Rápida se presentaron en el lugar, donde constataron la presencia de un hombre de 41 años tendido en el suelo con heridas cortantes en los brazos y en el rostro.

Por tal motivo dieron intervención al personal del Same, que se constituyó y trasladó rápidamente a la víctima al hospital "Arturo Zabala", donde fue alojada en sala de Observación.

En tanto, los efectivos se entrevistaron con testigos del lamentable episodio y tomaron conocimiento que la víctima compartía bebidas alcohólicas con otro hombre en el lugar, cuando comenzaron una acalorada discusión que derivó en la agresión y posterior fuga del agresor.

Con las características del inculpado y la dirección por la que escapó, una comisión del Grupo Especial Motorizado rastrilló el sector, logró dar con el agresor, un hombre de 30 años, y concretó su aprehensión.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que el inculpado quede detenido en la Seccional 58°, a disposición de la Justicia.

Finalmente los efectivos de la dependencia policial actuante quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del representante fiscal.