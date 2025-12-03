El polemico saludo de Grabois a Milei

En medio de una jura de diputados cargada de gritos, palabras fuera de lugar y gestos inapropiados, uno de los momentos más llamativos fue el protagonizado por el dirigente social Juan Grabois, quien este miércoles también asumió su banca en la Cámara Baja.

Durante los segundos que duró su jura, Grabois hizo una serie de cuestionables gestos hacia diversos lugares del recinto en los cuales se encontraban algunos de sus adversarios políticos.

Sin dudas, el que despertó la mayor polémica fue el que hizo en dirección al palco en el que se encontraban el presidente Javier Milei; su hermana Karina, Secretaria General de la Presidencia; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Grabois levantó su brazo izquierdo en forma directa hacia el palco y con sus dedos pareció hacer el gesto del "tres por ciento", en una clara alusión hacia la hermana del mandatario por el presunto cobro de coimas en el área de discapacidad.

En tanto, algunas interpretaciones fueron más osadas y aseguraron haber visto un saludo nazi en dirección al lugar en el que se encontraba la cúpula del Gobierno.

Al momento de la jura, Grabois optó por una fórmula sencilla y se limitó a decir "sí, juro", a diferencia de otros legisladores que extendieron sus juramentos con proclamas políticas, pero dejó una perlita más en su polémica asunción. A los segundos de jurar, se dio vuelta y en dirección al palco en el que se encontraban los hermanos Milei hizo la "V" de la victoria.

La tensión, que se vivió incluso con cánticos cruzados entre libertarios y peronistas, continuó vía redes. Minutos después del episodio registrado por las cámaras que transmitieron la jura, Grabois utilizó su cuenta de la red social X para lanzar un contundente mensaje en el que anticipa la postura combativa que tendrá desde su banca. "Prepárense", sentenció.