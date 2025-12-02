Comicios en el Colegio de Martilleros

La lista "Martilleros y corredores unidos por la profesión" se impuso en los comicios del Colegio de Martilleros concretados recientemente en la sede de la entidad ubicada en el barrio capitalino Ciudad de Nieva. Se habían presentado tres listas, la Celeste y blanca del histórico dirigente Carlos Vaca Petrelli; la Azul liderada por Alejandro Acosta; y la ganadora "Martilleros y corredores unidos por la profesión", de Ana Margarita Liquín López Salgado, encabezada por Daniel Batalla.

De esta manera Daniel Batalla fue electo presidente con el 57 por ciento de los votos. La comisión directiva se completa con Raúl Imposti, Regina Guerrero, Liliana Albornoz, Juan José Pintos, Nazarena Gramajo, Flavino Nan, Sonia Arias y César Álvarez. Entre las propuestas de la flamante conducción del Colegio de Martilleros se destacan la "ley inmobiliaria y la defensa judicial".

Ateneo

En el Multiespacio El Alto, en el corazón de Alto Comedero se llevó a cabo el "Ateneo y Multiespacio Literario: la alfabetización inicial y cultural desde la mirada de las transiciones. Niveles inicial y primario", una jornada que reunió a casi 50 escuelas de nivel inicial y primario de los ámbitos provincial, privado y municipal.