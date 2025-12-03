Martín Menem fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue reelecto este miércoles por amplia mayoría con el respaldo de La Libertad Avanza y bloques aliados, y la abstención de Unión por la Patria (UxP) y la izquierda.

La eleccion del presidente de la Cámara comenzó cerca de las 15, luego de la jura de los 127 legisladores.

La elección de Menem fue respaldada por LLA, Unidos, Innovación Federal, Coalición Cívica, PRO, la UCR, Producción y Trabajo, MID, Independencia, Elijo Catamarca y los monobloques de Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz.

El presidente de bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni, había propuesto abrir el debate sobre la designación de autoridades y propuso la reeleccion de Menem al sostener que “es el dirigente indicado para llevar adelante las reformas" que impulsa el Gobierno.

Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, German Martínez, cuestionó la gestión de Menem al afirmar que “funcionó mas como jefe de bloque que como presidente de la Cámara de Diputados”, y dijo que pese a que no acompañarán su reelección esperaba que se mejore “la relación” entre las fuerzas políticas

Por su parte, la presidente del interbloque Unidos, Gisela Scaglia, acompañó la elección de Martín Menem y pidió que “haya diálogo” entre las fuerzas políticas y que le reconozcan la vicepresidencia tercera.