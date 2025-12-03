"Bandy2" dice presente en la Cena Blanca 2025

Este viernes 5 de diciembre llega la tan esperada Cena Blanca a la Ciudad Cultural y, desde las redes de la FNE, confirmaron que la banda jujeña “Bandy2” será la encargada de llevar música y fiesta a los egresados de la “Promo 2025”.

En un video, los integrantes del grupo anunciaron su participación en el evento e invitaron a los egresados a disfrutar de la celebración.

Pasarela sin familiares o pareja

Tal como ocurrió en anteriores ediciones, los egresados no podrán realizar la tradicional pasarela acompañados por familiares, amigos o parejas. Solo podrán desfilar junto a sus compañeros, con el objetivo de que al predio de Ciudad Cultural ingresen exclusivamente quienes participarán de la celebración. Quienes deseen seguir el trayecto podrán hacerlo desde los sectores habilitados en el perímetro. Hasta el momento, se confirmó la participación de 3.900 egresados.

Menú

El menú ya fue elegido mediante voto estudiantil y este año se impuso el “Menú Joven”. Incluye una recepción con sándwiches de miga, empanadas y chips; plato principal a elección entre milanesa con guarnición o hamburguesa con papas; postre; bebida sin alcohol libre y una pata flambeada para el cierre.

Orden de pasarela

La pasarela dará inicio a partir de las 19:30 con dos grupos y otros dos más a las 20:30.

ORDEN Y HORARIOS

PASARELA AV. FOOD TRUCKS

19:30

1. COLEGIO DEL SALVADOR

2. ESCUELA DE COMERCIO N° 2

3. SANTA TERESITA

4. COLEGIO N°3 EXODO JUJEÑO

5. BLAISE PASCAL

6. BACHILLERATO N°2 JORGE VILLAFAÑE

7. COLEGIO SECUNDARIO N°6

8. BACHILLERATO N°24 LOZANO

9. OLGA AREDEZ

10. SANTA BARBARA

11. PROVINCIAL DE COMERCIO N°3

12. ETP VARGAS BELMONTE

13. EMDEI

14. POLIVALENTE DE ARTE

15. EET ZEGADA

20:30

16. SECUNDARIO N°1

17. ESCUELA DE MINAS

18. NUEVA GENERACION

19. MARINA VILTE

20. COLEGIO PABLO PIZURNO

21. ESCUELA RURAL N°2

22. COLEGIO MAYOR JUJUY

23. LOS LAPACHOS

24. SECUNDARIO N°33

25. ESCUELA SECUNDARIA RURAL N°3

26. NUEVO HORIZONTE

27. ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA

28. SAN ALBERTO MAGNO

29. POLIMODAL N°3

30. LA SALLE

31. BACHILLERATO N°19 YALA

PASARELA AV. ANSES

19:30

1. ESC. NORMAL

2. COMERCIAL N°1 CASAS

3. ESC. N° 1 TEODORO S. DE BUSTAMANTE

4. COLEGIO DEL HUERTO

5. DIVINO REDENTOR

6. JOSE HERNANDEZ

7. ESCUELA TECNICA N° 2 SALAZAR

8. SECUNDARIO N° 2 ROCHA SOLORZANO

9. PROVINCIAL DE ARTES N°1 MEDARDO PANTOJA

10. CHE IL

11. IPSEL

12. COLEGIO SECUNDARIO N°43

13. MARTIN PESCADOR

14. COLEGIO N°2 ARMADA ARGENTINA

15. ESCUELA PROV. DE COMERCIA N°1 IBARRA

20:30

16. BACHILLERATO N°6 ISLAS MALVINAS

17. BACHILLERATO N°21

18. GIANELLI

19. SECUNDARIO N°34

20. SECUNDARIO N°39

21. SECUNDARIO N°23 OCLOYAS

22. JEAN PIAGET

23. SECUNDARIO N° 48

24. NUEVA SIEMBRA

25. CRISTO REY

26. CANONIGO GORRITI

27. COLEGIO SECUNDARIO DE ARTE N°42

28. COLEGIO SECUNDARIO N°32

29. BACHILLERATO N° 15 Y 16

30. SECUANDARIO N°54