"Bandy2" dice presente en la Cena Blanca 2025

Este viernes 5 de diciembre llega la tan esperada Cena Blanca a la Ciudad Cultural y, desde las redes de la FNE, confirmaron que la banda jujeña “Bandy2” será la encargada de llevar música y fiesta a los egresados de la “Promo 2025”.
En un video, los integrantes del grupo anunciaron su participación en el evento e invitaron a los egresados a disfrutar de la celebración.
Pasarela sin familiares o pareja
Tal como ocurrió en anteriores ediciones, los egresados no podrán realizar la tradicional pasarela acompañados por familiares, amigos o parejas. Solo podrán desfilar junto a sus compañeros, con el objetivo de que al predio de Ciudad Cultural ingresen exclusivamente quienes participarán de la celebración. Quienes deseen seguir el trayecto podrán hacerlo desde los sectores habilitados en el perímetro. Hasta el momento, se confirmó la participación de 3.900 egresados.
Menú
El menú ya fue elegido mediante voto estudiantil y este año se impuso el “Menú Joven”. Incluye una recepción con sándwiches de miga, empanadas y chips; plato principal a elección entre milanesa con guarnición o hamburguesa con papas; postre; bebida sin alcohol libre y una pata flambeada para el cierre.
Orden de pasarela
La pasarela dará inicio a partir de las 19:30 con dos grupos y otros dos más a las 20:30. Cabe destacar que en la pasarela solo desfilan los egresados ya en camino a la puerta de entrada.
ORDEN Y HORARIOS
PASARELA AV. FOOD TRUCKS
19:30
1. COLEGIO DEL SALVADOR
2. ESCUELA DE COMERCIO N° 2
3. SANTA TERESITA
4. COLEGIO N°3 EXODO JUJEÑO
5. BLAISE PASCAL
6. BACHILLERATO N°2 JORGE VILLAFAÑE
7. COLEGIO SECUNDARIO N°6
8. BACHILLERATO N°24 LOZANO
9. OLGA AREDEZ
10. SANTA BARBARA
11. PROVINCIAL DE COMERCIO N°3
12. ETP VARGAS BELMONTE
13. EMDEI
14. POLIVALENTE DE ARTE
15. EET ZEGADA
20:30
16. SECUNDARIO N°1
17. ESCUELA DE MINAS
18. NUEVA GENERACION
19. MARINA VILTE
20. COLEGIO PABLO PIZURNO
21. ESCUELA RURAL N°2
22. COLEGIO MAYOR JUJUY
23. LOS LAPACHOS
24. SECUNDARIO N°33
25. ESCUELA SECUNDARIA RURAL N°3
26. NUEVO HORIZONTE
27. ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA
28. SAN ALBERTO MAGNO
29. POLIMODAL N°3
30. LA SALLE
31. BACHILLERATO N°19 YALA
PASARELA AV. ANSES
19:30
1. ESC. NORMAL
2. COMERCIAL N°1 CASAS
3. ESC. N° 1 TEODORO S. DE BUSTAMANTE
4. COLEGIO DEL HUERTO
5. DIVINO REDENTOR
6. JOSE HERNANDEZ
7. ESCUELA TECNICA N° 2 SALAZAR
8. SECUNDARIO N° 2 ROCHA SOLORZANO
9. PROVINCIAL DE ARTES N°1 MEDARDO PANTOJA
10. CHE IL
11. IPSEL
12. COLEGIO SECUNDARIO N°43
13. MARTIN PESCADOR
14. COLEGIO N°2 ARMADA ARGENTINA
15. ESCUELA PROV. DE COMERCIA N°1 IBARRA
20:30
16. BACHILLERATO N°6 ISLAS MALVINAS
17. BACHILLERATO N°21
18. GIANELLI
19. SECUNDARIO N°34
20. SECUNDARIO N°39
21. SECUNDARIO N°23 OCLOYAS
22. JEAN PIAGET
23. SECUNDARIO N° 48
24. NUEVA SIEMBRA
25. CRISTO REY
26. CANONIGO GORRITI
27. COLEGIO SECUNDARIO DE ARTE N°42
28. COLEGIO SECUNDARIO N°32
29. BACHILLERATO N° 15 Y 16
30. SECUANDARIO N°54