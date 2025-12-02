21°
2 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Mundial 2026
Cena Blanca 2025
Unidad Regional 1
Quebrada de Inca Cueva
Turismo en Jujuy
Mundial 2026
Cena Blanca 2025
Unidad Regional 1
Quebrada de Inca Cueva
Turismo en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Quienes deseen seguir el trayecto podrán hacerlo desde los sectores habilitados

Cena Blanca 2025: sin familiares ni parejas en la pasarela

Los estudiantes solo podrán desfilar junto a sus compañeros. En las próximas horas se dará a conocer el orden de pasada de cada institución educativa.

Martes, 02 de diciembre de 2025 19:42
FOTO ARCHIVO 2024 | EGRESADOS SOLO PODRÁN PASAR CON SUS COMPAÑEROS

El próximo 5 de diciembre se realizará la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy y, tal como ocurrió en anteriores ediciones, los egresados no podrán realizar la tradicional pasarela acompañados por familiares, amigos o parejas.

Los estudiantes solo podrán desfilar junto a sus compañeros, con el objetivo de que al predio de Ciudad Cultural ingresen exclusivamente quienes participarán de la celebración. Quienes deseen seguir el trayecto podrán hacerlo desde los sectores habilitados en el perímetro. Hasta el momento, se confirmó la participación de 3.900 egresados.

Desde la organización explicaron que el esquema de ingresos será por turnos operativos para ordenar la circulación dentro del predio. El primer grupo desfilará a las 19.30 y el segundo, a las 20.00. En las próximas horas se dará a conocer el orden de pasada de cada institución educativa.

Asimismo, el menú ya fue elegido mediante voto estudiantil y este año se impuso el “Menú Joven”. Incluye una recepción con sándwiches de miga, empanadas y chips; plato principal a elección entre milanesa con guarnición o hamburguesa con papas; postre; bebida sin alcohol libre y una pata flambeada para el cierre.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD