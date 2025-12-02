Cena Blanca 2025: sin familiares ni parejas en la pasarela

El próximo 5 de diciembre se realizará la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy y, tal como ocurrió en anteriores ediciones, los egresados no podrán realizar la tradicional pasarela acompañados por familiares, amigos o parejas.

Los estudiantes solo podrán desfilar junto a sus compañeros, con el objetivo de que al predio de Ciudad Cultural ingresen exclusivamente quienes participarán de la celebración. Quienes deseen seguir el trayecto podrán hacerlo desde los sectores habilitados en el perímetro. Hasta el momento, se confirmó la participación de 3.900 egresados.

Desde la organización explicaron que el esquema de ingresos será por turnos operativos para ordenar la circulación dentro del predio. El primer grupo desfilará a las 19.30 y el segundo, a las 20.00. En las próximas horas se dará a conocer el orden de pasada de cada institución educativa.

Asimismo, el menú ya fue elegido mediante voto estudiantil y este año se impuso el “Menú Joven”. Incluye una recepción con sándwiches de miga, empanadas y chips; plato principal a elección entre milanesa con guarnición o hamburguesa con papas; postre; bebida sin alcohol libre y una pata flambeada para el cierre.