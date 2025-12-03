27°
3 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Sueldo anual complementario
cinco argentinos
100 alumnos
Anses
plantel
Franchella
deputados
Bandy2
Sueldo anual complementario
cinco argentinos
100 alumnos
Anses
plantel
Franchella
deputados
Bandy2

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Promo 2025

Conoce el orden de pasarela para la Cena Blanca 2025

A dos días de la gran noche para los egresados 2025.

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 10:20

El viernes 5 de diciembre se llevará a cabo la Cena Blanca 2025 en ciudad cultural. Donde jóvenes de todas las instituciones de capital se reunirán para vivir una noche inolvidable.

La pasarela dará inicio a partir de las 19:30 con dos grupos y otros dos más a las 20:30. Cabe destacar que en la pasarela solo desfilan los egresados ya en camino a la puerta de entrada.

Por otro lado, de parte del Ente Autárquico Permanente solicitaron a los estudiantes y familias, evitar como punto de encuentro ANSES, ya que la calle Curupaití se encontrara habilitada al tránsito y evitar que se generen inconvenientes.

ORDEN Y HORARIOS

PASARELA AV. FOOD TRUCKS

19:30

1. COLEGIO DEL SALVADOR

2. ESCUELA DE COMERCIO N° 2

3. SANTA TERESITA

4. COLEGIO N°3 EXODO JUJEÑO

5. BLAISE PASCAL

6. BACHILLERATO N°2 JORGE VILLAFAÑE

7. COLEGIO SECUNDARIO N°6

8. BACHILLERATO N°24 LOZANO

9. OLGA AREDEZ

10. SANTA BARBARA

11. PROVINCIAL DE COMERCIO N°3

12. ETP VARGAS BELMONTE

13. EMDEI

14. POLIVALENTE DE ARTE

15. EET ZEGADA

20:30

16. SECUNDARIO N°1

17. ESCUELA DE MINAS

18. NUEVA GENERACION

19. MARINA VILTE

20. COLEGIO PABLO PIZURNO

21. ESCUELA RURAL N°2

22. COLEGIO MAYOR JUJUY

23. LOS LAPACHOS

24. SECUNDARIO N°33

25. ESCUELA SECUNDARIA RURAL N°3

26. NUEVO HORIZONTE

27. ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA

28. SAN ALBERTO MAGNO

29. POLIMODAL N°3

30. LA SALLE

31. BACHILLERATO N°19 YALA

 

PASARELA AV. ANSES

19:30

1. ESC. NORMAL

2. COMERCIAL N°1 CASAS

3. ESC. N° 1 TEODORO S. DE BUSTAMANTE

4. COLEGIO DEL HUERTO

5. DIVINO REDENTOR

6. JOSE HERNANDEZ

7. ESCUELA TECNICA N° 2 SALAZAR

8. SECUNDARIO N° 2 ROCHA SOLORZANO

9. PROVINCIAL DE ARTES N°1 MEDARDO PANTOJA

10. CHE IL

11. IPSEL

12. COLEGIO SECUNDARIO N°43

13. MARTIN PESCADOR

14. COLEGIO N°2 ARMADA ARGENTINA

15. ESCUELA PROV. DE COMERCIA N°1 IBARRA

20:30

16. BACHILLERATO N°6 ISLAS MALVINAS

17. BACHILLERATO N°21

18. GIANELLI

19. SECUNDARIO N°34

20. SECUNDARIO N°39

21. SECUNDARIO N°23 OCLOYAS

22. JEAN PIAGET

23. SECUNDARIO N° 48

24. NUEVA SIEMBRA

25. CRISTO REY

26. CANONIGO GORRITI

27. COLEGIO SECUNDARIO DE ARTE N°42

28. COLEGIO SECUNDARIO N°32

29. BACHILLERATO N° 15 Y 16

30. SECUANDARIO N°54

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD