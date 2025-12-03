Conoce el orden de pasarela para la Cena Blanca 2025

El viernes 5 de diciembre se llevará a cabo la Cena Blanca 2025 en ciudad cultural. Donde jóvenes de todas las instituciones de capital se reunirán para vivir una noche inolvidable.
La pasarela dará inicio a partir de las 19:30 con dos grupos y otros dos más a las 20:30. Cabe destacar que en la pasarela solo desfilan los egresados ya en camino a la puerta de entrada.
Por otro lado, de parte del Ente Autárquico Permanente solicitaron a los estudiantes y familias, evitar como punto de encuentro ANSES, ya que la calle Curupaití se encontrara habilitada al tránsito y evitar que se generen inconvenientes.
ORDEN Y HORARIOS
PASARELA AV. FOOD TRUCKS
19:30
1. COLEGIO DEL SALVADOR
2. ESCUELA DE COMERCIO N° 2
3. SANTA TERESITA
4. COLEGIO N°3 EXODO JUJEÑO
5. BLAISE PASCAL
6. BACHILLERATO N°2 JORGE VILLAFAÑE
7. COLEGIO SECUNDARIO N°6
8. BACHILLERATO N°24 LOZANO
9. OLGA AREDEZ
10. SANTA BARBARA
11. PROVINCIAL DE COMERCIO N°3
12. ETP VARGAS BELMONTE
13. EMDEI
14. POLIVALENTE DE ARTE
15. EET ZEGADA
20:30
16. SECUNDARIO N°1
17. ESCUELA DE MINAS
18. NUEVA GENERACION
19. MARINA VILTE
20. COLEGIO PABLO PIZURNO
21. ESCUELA RURAL N°2
22. COLEGIO MAYOR JUJUY
23. LOS LAPACHOS
24. SECUNDARIO N°33
25. ESCUELA SECUNDARIA RURAL N°3
26. NUEVO HORIZONTE
27. ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA
28. SAN ALBERTO MAGNO
29. POLIMODAL N°3
30. LA SALLE
31. BACHILLERATO N°19 YALA
PASARELA AV. ANSES
19:30
1. ESC. NORMAL
2. COMERCIAL N°1 CASAS
3. ESC. N° 1 TEODORO S. DE BUSTAMANTE
4. COLEGIO DEL HUERTO
5. DIVINO REDENTOR
6. JOSE HERNANDEZ
7. ESCUELA TECNICA N° 2 SALAZAR
8. SECUNDARIO N° 2 ROCHA SOLORZANO
9. PROVINCIAL DE ARTES N°1 MEDARDO PANTOJA
10. CHE IL
11. IPSEL
12. COLEGIO SECUNDARIO N°43
13. MARTIN PESCADOR
14. COLEGIO N°2 ARMADA ARGENTINA
15. ESCUELA PROV. DE COMERCIA N°1 IBARRA
20:30
16. BACHILLERATO N°6 ISLAS MALVINAS
17. BACHILLERATO N°21
18. GIANELLI
19. SECUNDARIO N°34
20. SECUNDARIO N°39
21. SECUNDARIO N°23 OCLOYAS
22. JEAN PIAGET
23. SECUNDARIO N° 48
24. NUEVA SIEMBRA
25. CRISTO REY
26. CANONIGO GORRITI
27. COLEGIO SECUNDARIO DE ARTE N°42
28. COLEGIO SECUNDARIO N°32
29. BACHILLERATO N° 15 Y 16
30. SECUANDARIO N°54