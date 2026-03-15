Monaguillo denunciado por abusar de una joven

Un joven de 24 años, que se desempeñaba como monaguillo en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de la ciudad de La Plata, fue denunciado ante la Justicia por "grooming y abuso sexual" en contra de una adolescente de 14.

El caso fue denunciado por los padres de la víctima, quienes acusan al sospechoso de llevar adelante un proceso sistemático de hostigamiento, manipulación y abusos que habría comenzado cuando la víctima tenía 12.

La denuncia formal fue presentada recientemente, aunque los hechos habrían tenido lugar de forma ininterrumpida desde mediados de 2024 hasta la actualidad. Según la presentación realizada por la madre de la víctima, docente de 56 años, el vínculo surgió en el entorno de la parroquia, donde la adolescente participaba en misas y reuniones comunitarias.

El caso salió a la luz tras el hallazgo de chats aberrantes en el teléfono de la víctima, en los que la madre detectó mensajes que calificó como "totalmente asimétricos".

En los mensajes, el acusado utilizaba frases de posesión y control sobre la joven como "soy tu dueño", y le prohibía a la víctima tener contacto con otros varones. Los mensajes también incluían amenazas y referencias a un "pseudo complejo de Dios", con expresiones como "te observo mientras dormís".

El impacto psicológico en la adolescente fue grave. La denuncia detalla episodios de ataques de pánico que, según el relato judicial, el imputado minimizaba. Los padres de la víctima declararon que intentaron inicialmente abordar la situación de manera privada, pero al ver que el acoso no cesaba, acudieron a la Justicia. "Es un manipulador, un perverso y un narcisista que le robó dos años de su adolescencia", afirmaron.

La acusación formal no sólo refiere a violencia digital y psicológica. La víctima denunció encuentros presenciales, algunos de ellos en la propia casa parroquial, donde se la habría manoseado. También relató situaciones de exhibicionismo durante videollamadas, en las que el acusado se habría masturbado frente a la joven.

Uno de los aspectos más graves de la denuncia apunta a presuntas amenazas de muerte por parte del imputado. Actualmente, la adolescente recibe asistencia psicológica tras manifestar miedo por su propia integridad y la de su familia. El calvario fue descubierto por la madre luego de notar cambios en el ánimo y el comportamiento de su hija, lo que la llevó a revisar el teléfono y constatar el hostigamiento.