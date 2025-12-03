Día internacional de las personas con discapacidad en Palpalá

Los alumnos del Centro de Día “Oscar López”, establecimiento para jóvenes y adultos con diferentes discapacidades, acompañados por los docentes y profesionales, recorrieron diferentes sectores de la ciudad portando carteles, material informativo y mensajes de concientización sobre la inclusión, en el marco del 3 de diciembre que se conmemora el “Día Internacional de las personas con discapacidad”. Uno de los momentos más destacados fue la visita a la Escuela de Educación Técnica N.º 1 “General Savio”, donde estudiantes y autoridades los recibieron con calidez, generando un diálogo enriquecedor sobre la importancia del respeto, la empatía y la eliminación de barreras sociales. Esta mirada local contrasta con las políticas implementadas por el Gobierno Nacional, que, mediante recortes presupuestarios y el desmantelamiento de programas sociales, ha relegado la inclusión y el acompañamiento a los sectores más vulnerables. Ante esta realidad actual, Palpalá se posiciona como un ejemplo de gestión local cercana y comprometida con el bienestar de la comunidad.

Más tarde, los alumnos se dirigieron al Municipio, donde invitaron a empleados y funcionarios a sumarse al lema “No a la discriminación”. Con gestos sencillos, pero significativos, lograron abrir espacios de conversación que reforzaron la necesidad de avanzar hacia una comunidad cada vez más accesible, justa e igualitaria.

La articulación entre instituciones ha dado frutos en diversas experiencias compartidas, como la participación del Centro de Día en la creación de la carroza estudiantil y en talleres de danza, actividades que fortalecen valores como el respeto, la empatía y la solidaridad.

Josefina Antequera, directora del Centro “Maestro Oscar López”, agradeció el apoyo constante de la directora de la Escuela Técnica, licenciada Laura Landriel: “Siempre nos han abierto muy amablemente la puerta de la escuela técnica para realizar cualquier actividad. Así que los chicos son muy bienvenidos siempre”.

Por su parte, la directora de la EET Nº 1, profesora Laura Landriel, subrayó la importancia de estas iniciativas para la formación integral de los estudiantes: “Es muy importante que los alumnos puedan articular con los chicos, eso genera también un sentido de la no discriminación”, afirmó. “Nuestros chicos se sienten bien cuando nos visitan los alumnos del Centro”, concluyó, celebrando las experiencias compartidas que fortalecen una mirada inclusiva para el futuro.