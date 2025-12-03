Juran los nuevos diputados en la Cámara Baja

Este miércoles a las 13. los diputados electos jurarán en la Cámara Baja. El evento se dará tras los últimos cambios que se dieron en el recinto, donde La Libertad Avanza logró ser la primera minoría con 95 bancas en su bloque.

Son 127 nuevos legisladores que renovarán la mitad de la Cámara. Entre ellas, se destacan figuras como Luis Petri, que dejará el Ministerio de Defensa; Virginia Gallardo, también de La Libertad Avanza; y Juan Grabois, por Fuerza Patria.

El juramento se dará tras una jornada de reuniones frenéticas en el Parlamento, donde los integrantes de Diputados buscaron unificar posiciones para formalizar los nuevos bloques e interbloques.

En esos encuentros se determinó que habría un nuevo bloque, Elijo Catamarca, que estará conformado por tres catamarqueños que dejaron Unión por la Patria. También se dio a conocer que Francisco Morchio, de Encuentro Federal, se sumó a las filas libertarias por indicación del mandatario provincial Rogelio Frigerio.

Estos movimientos, que ayudaron al Gobierno, fueron en la previa de la sesión preparatoria de este miércoles. No solo se les tomará juramento a los legisladores, sino que también se votarán a las autoridades de la Cámara.

En ese sentido, Martín Menem será reelecto como presidente de la Cámara de Diputados, mientras que Luis Petri ocuparía la vicepresidencia primera. Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, sería la vicepresidenta segunda y la tercera aún es una incógnita.

Además, con la primera minoría, el oficialismo se aseguró tener un rol dominante en la conformación de las 46 comisiones. La Libertad Avanza tendrá margen para designar una mayor cantidad de presidentes e integrantes de cada uno de los grupos.