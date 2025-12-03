Juraron los tres diputados electos por Jujuy y se reconfigura el Congreso

Este miércoles se realizó en el Congreso de la Nación la ceremonia de juramento de los diputados nacionales electos en los comicios del pasado 26 de octubre. Los legisladores asumirán formalmente sus bancas el próximo 10 de diciembre. El acto contó con la presencia del presidente Javier Milei.

La sesión marca el inicio de un proceso de reconfiguración en la Cámara de Diputados, que implica la incorporación de 127 nuevos legisladores. El hemiciclo estará compuesto por diputados que renovaron su mandato, otros que retornan después de un período y un grupo que debutará en la Cámara baja.

En representación de la provincia de Jujuy, prestaron juramento Alfredo González y Bárbara Andreussi, ambos de La Libertad Avanza, y María Inés Zigarán, de la Unión Cívica Radical.

Con estas incorporaciones, la delegación jujeña en la Cámara de Diputados de la Nación queda integrada por cinco legisladores. Por La Libertad Avanza ocuparán bancas Alfredo González y Bárbara Andreussi. La representación se completa con Jorge Rizzotti de la Unión Cívica Radical, María Inés Zigarán del Frente Jujuy Crece y Guillermo Snopek de Unión por la Patria.