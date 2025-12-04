Kylie Jenner subió una foto desde la camilla del hospital y despertó las alertas

La influencer Kylie Jenner, la menor del Clan Kardashian, generó preocupación al publicar una foto acostada en una camilla de hospital. Según explicó, se sometió a un tratamiento de células madres para aliviar un dolor crónico en su espalda.

“He estado lidiando con un fuerte dolor de espalda crónico durante casi 3 años después de mi último embarazo, y nada de lo que probé parecía ayudar. Escuchar cuánto alivio obtuvo Kim me dio la confianza para considerar la terapia con células madre”, contó en sus historias de Instagram.

“El cuerpo de cada persona es diferente, pero este ha sido un gran paso en mi curación. Definitivamente, investigue... hable con mi médico y profesionales médicos, solo quería compartirlo en caso de que esto ayude a alguien”, difundió promocionando la clínica en la cual se hizo el tratamiento.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, su hermana Kim Kardashian también pasó por el mismo establecimiento médico, ubicado en México, porque el protocolo específico que recibió no estaba disponible bajo las regulaciones estadounidenses en ese momento.

Kylie estuvo acompañada por sus mejores amigas, Stassie Karanikolaou y Victoria Villarroel, a quienes agradeció con una historia: “Mis chicas a mi lado”.