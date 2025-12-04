Palpalá inaugura mañana la renovada Avenida África

La gestión municipal, inaugurará mañana a las 19 la obra integral en avenida África, un proyecto de gran impacto y reestructuración urbana que beneficia al barrio 9 de Julio, con un paseo renovado para la comunidad, y una mejor fluidez para el tránsito, conectando avenidas importantes y diversos barrios de la ciudad. El acto oficial se realizará en la intersección de avenida África y Juan José Paso, con la participación de autoridades provinciales, municipales y vecinos de la comunidad palpaleña.

El proyecto fue ejecutado íntegramente con fondos municipales, luego de que el financiamiento nacional previsto fuera retirado por el presiente Javier Milei como tantas otras obras en la ciudad.

La intervención contempló pavimentación en hormigón, renovación integral del sistema lumínico con más de 100 luces de tecnología LED, reforestación de 200 especies árboreas, recambio de cañerías y cloacas, señalización, semaforización de 5 sentidos, construcción de 20 rampas y mejoras en los espacios verdes. También se construyeron veredas accesibles, se modernizó el alcantarillado y se incorporó un nuevo sistema de desagüe pluvial para prevenir inundaciones.

En cuanto a la circulación, el secretario de Transporte y Servicios Públicos, Martin Campos, informó: “Para conocimiento de la comunidad, la circulación vial en avenida África será de doble sentido en toda su extensión, desde la avenida libertad hasta la Juan José Paso y viceversa. Asimismo, hacemos notar que las calles perpendiculares a la calle África mantienen su sentido original de circulación”. Además, agregó: “También se ha procedido a señalizar todo el circuito y especialmente en el sector de semáforos se ha tenido en cuenta en programar el mismo con cinco sentidos, con el fin de darle mayor fluidez y una circulación segura tanto a los conductores como a los peatones”. La obra incorpora nuevas paradas de colectivos, retardadores de velocidad, demarcación de pasos peatonales, rampas accesibles y más de 100 luminarias LED que refuerzan la seguridad. Finalmente, el intendente Rivarola convocó a la comunidad al acto inaugural para celebrar un logro que mejora la movilidad, embellece la ciudad y fortalece la infraestructura urbana.