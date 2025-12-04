22°
4 de Diciembre, Jujuy, Argentina
COCHINOCA

Niños de Doncellas, Cochagaste y Miraflores en El Tribuno de Jujuy

Jueves, 04 de diciembre de 2025 14:46

Estudiantes de la escuela 121 de Doncellas, de la escuela 154 de Cochagaste y de la escuela 341 de Miraflores llegaron desde el interior de la provincia, acompañados por sus padres y docentes a la ciudad capital para conocer las principales instituciones históricas que se encuentran en el centro de la ciudad.

Así, visitaron el salón de la Bandera de la Casa de Gobierno, el Cabildo, la plaza Belgrano y El Tribuno de Jujuy donde fueron recibidos por la jefa de web, Carmen Amador quien les explicó el funcionamiento de cada área a través de un recorrido ameno.

 

