Lollapalooza 2026: Flow confirma la transmisión en vivo de todo el festival para el país

La segunda década del Lollapalooza Argentina comenzará oficialmente este 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Como ya es habitual en las últimas ediciones, la organización confirmó que la totalidad del festival podrá verse en vivo en todo el territorio nacional mediante un despliegue de streaming que cubrirá cada jornada desde su apertura.

La transmisión se realizará a través de cuatro canales exclusivos de la plataforma Flow (605, 606, 607 y 608), iniciando cada día a las 12 horas. Según informaron desde la producción, la cobertura no solo incluirá los conciertos completos en los escenarios Flow, Samsung, Perry’s y Alternative, sino también contenidos especiales que incluyen entrevistas a las bandas, notas de color desde el predio y columnas sobre tendencias, moda y tecnología.

Entre los atractivos principales de esta edición se destaca la presencia de figuras internacionales y locales de la talla de Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde y Lewis Capaldi, junto al regreso de Paulo Londra a los escenarios del festival.

Innovación y sustentabilidad

En esta oportunidad, la empresa Personal, presentadora del evento, anunció que la transmisión del festival será carbono neutral por primera vez en el país. Para alcanzar este objetivo, se medirá el consumo energético de los equipos y traslados técnicos, compensando la huella generada mediante la compra de bonos de carbono certificados en un parque eólico de la provincia de Chubut, proceso avalado por el ente internacional VERRA.

Asimismo, se informó que los asistentes al predio contarán con conectividad 5G y 4G reforzada, además de espacios interactivos y un concurso para los usuarios que sigan la transmisión, quienes podrán participar por un viaje al Lollapalooza de Chicago mediante el escaneo de códigos QR durante la emisión en vivo.

El festival, producido por DF Entertainment, C3 y Perry Farrell, se consolida una vez más como el encuentro cultural más relevante de la región, integrando música y diversas expresiones artísticas para todas las generaciones.