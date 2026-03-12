17°
12 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

parque San Martin
Legislatura de Jujuy
Minería en Jujuy
tenis de mesa
ajedrez
LIGA PROFESIONAL
marcha de antorchas
Ruta 66
primera infancia
Abra Pampa
parque San Martin
Legislatura de Jujuy
Minería en Jujuy
tenis de mesa
ajedrez
LIGA PROFESIONAL
marcha de antorchas
Ruta 66
primera infancia
Abra Pampa

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
EJESA

Fraile Pintado: anuncian un corte de energía programado para este viernes

EJESA llevará adelante tareas de mantenimiento y mejora en el sistema de distribución eléctrica.

Jueves, 12 de marzo de 2026 08:23

Desde la empresa EJESA informaron que, con el objetivo de elevar la calidad del servicio y fortalecer la confiabilidad del sistema de distribución, se concretarán tareas programadas de mantenimiento y mejora en la red eléctrica de Fraile Pintado.

Según detallaron desde la prestataria, para la correcta ejecución de estas maniobras será necesaria una interrupción programada del suministro que tendrá lugar este viernes 13 de marzo. La afectación alcanzará a los usuarios residentes en el Barrio Jardín, específicamente en el cuadrante comprendido entre las calles Herminio Arrieta, Av. 20 de Junio, Juan Lozano y Av. 24 de Mayo, alcanzando también a zonas aledañas.

En cuanto al horario, se estima que las tareas se desarrollarán desde las 09:30 hasta las 11:30 aproximadamente. Desde la empresa agradecieron la comprensión de la comunidad e instaron a los usuarios a tomar las precauciones necesarias durante el periodo mencionado para evitar inconvenientes con los artefactos eléctricos.

Finalmente, recordaron que ante cualquier duda o requerimiento, la comunidad puede comunicarse a través de sus canales oficiales de atención disponibles las 24 horas, centralizados en el enlace: https://linktr.ee/ejesaSUS.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD