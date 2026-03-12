Fraile Pintado: anuncian un corte de energía programado para este viernes

Desde la empresa EJESA informaron que, con el objetivo de elevar la calidad del servicio y fortalecer la confiabilidad del sistema de distribución, se concretarán tareas programadas de mantenimiento y mejora en la red eléctrica de Fraile Pintado.

Según detallaron desde la prestataria, para la correcta ejecución de estas maniobras será necesaria una interrupción programada del suministro que tendrá lugar este viernes 13 de marzo. La afectación alcanzará a los usuarios residentes en el Barrio Jardín, específicamente en el cuadrante comprendido entre las calles Herminio Arrieta, Av. 20 de Junio, Juan Lozano y Av. 24 de Mayo, alcanzando también a zonas aledañas.

En cuanto al horario, se estima que las tareas se desarrollarán desde las 09:30 hasta las 11:30 aproximadamente. Desde la empresa agradecieron la comprensión de la comunidad e instaron a los usuarios a tomar las precauciones necesarias durante el periodo mencionado para evitar inconvenientes con los artefactos eléctricos.

Finalmente, recordaron que ante cualquier duda o requerimiento, la comunidad puede comunicarse a través de sus canales oficiales de atención disponibles las 24 horas, centralizados en el enlace: https://linktr.ee/ejesaSUS.