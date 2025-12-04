27°
4 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Casa Macedonio Graz
Nueva York
CFK
presupuesto
Cine
kylie jenner
maratón
niños
Andis
Casa Macedonio Graz
Nueva York
CFK
presupuesto
Cine
kylie jenner
maratón
niños
Andis

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

Andis: la Justicia ordenó investigar la procedencia de los audios de Diego Spagnuolo

Las defensas de Spagnuolo y de los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker habían reclamado la nulidad de los audios.

Jueves, 04 de diciembre de 2025 15:02

La Cámara Federal porteña revocó este jueves por mayoría una resolución del juez Sebastián Casanello y le ordenó profundizar las pericias sobre el origen y la autenticidad de los audios que dieron inicio a una causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En el fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico y Eduardo Farah en disidencia, y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se señaló que aún no estén acreditadas las circunstancias en que fueron obtenidas las grabaciones atribuidas al ex titular del organismo Diego Spagnuolo.

Las defensas de Spagnuolo y de los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker habían reclamado la nulidad de los audios y de todo lo actuado, tras sostener que se trataba de material de procedencia incierta, potencialmente adulterado y difundido sin consentimiento. También denunciaron una violación al derecho de intimidad y la ausencia de peritajes que avalen su autenticidad.

La Cámara consideró que la decisión de Casanello de rechazar ese planteo se basó en premisas no verificadas. Irurzun y Boico señalaron que la investigación se activó a partir de publicaciones periodísticas que reproducen información surgida de los mismos audios cuestionados y que aún no está esclarecido si fueron editados, manipulados o generados mediante inteligencia artificial.__IP__

En disidencia, el juez Farah defendió la resolución original y afirmó que el contenido de los audios aporta datos verificables sobre presuntas maniobras irregulares en la ANDIS, lo que, a su criterio, otorga verosimilitud suficiente para justificar la investigación.

La Cámara dispuso devolver el expediente al juzgado de origen para que practique las medidas periciales pertinentes antes de dictar una nueva resolución.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD