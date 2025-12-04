El crédito al consumo cayó en noviembre pese a la baja de tasas y en plena suba de la morosidad

Si bien las tasas en pesos experimentaron una baja sostenida tras el triunfo electoral del Gobierno, su impacto fue desigual y no se tradujo en un aumento de los préstamos en pesos durante noviembre, principalmente por la rigidez de las tasas de los créditos al consumo. Esta situación coincide con el aumento de la morosidad en las familias, que a fines del tercer trimestre se ubicó en su nivel más alto desde 2006.

De acuerdo con la consultora LCG, los préstamos en pesos cayeron un 0,4% real en noviembre, luego del incremento de 1,8% en octubre. Desagregado el dato, hallaron que "la caída se debió al financiamiento al consumo, que cayó 1,2% mensual real, contrastando con el alza que había mostrado en octubre (1,3% mensual real)".De acuerdo con la consultora LCG, los préstamos en pesos cayeron un 0,4% real en noviembre, luego del incremento de 1,8% en octubre. Desagregado el dato, hallaron que "la caída se debió al financiamiento al consumo, que cayó 1,2% mensual real, contrastando con el alza que había mostrado en octubre (1,3% mensual real)".

En este sentido, explicaron que "las tasas activas de adelantos en pesos descomprimieron fuertemente en noviembre, encontrándose en niveles apenas por encima de la inflación interanual", mientras que "las tasas de los préstamos personales se muestran más rígidas".

A una conclusión similar desde First Capital Group. "Si bien tuvimos un mes con tasas pasivas más moderadas, este acomodamiento todavía no se vislumbra con plenitud en las tasas activas, lo cual es un escollo importante para que se reactive la demanda de créditos", explicó Guillermo Barbero, socio de la Alyc.

El estancamiento del consumo vía crédito

LCG planteó que "pareciera confirmarse que el crédito al consumo, luego de haber sido un importante driver del crecimiento en 17 meses consecutivos, se encuentra estancado, mostrando un movimiento errático en los últimos meses".

Al interior del financiamiento al consumo, los préstamos personales cayeron por segundo mes consecutivo, con un retroceso de 0,7%, aunque la baja más relevante se dio en tarjetas de crédito, con una baja de 1,7%.

First Capital registró una caída de igual tamaño en la línea de préstamos personales. En este sentido, Barbero mencionó que esa operatoria "supo ser de las más dinámicas durante los últimos 18 meses y la que aportó el mayor volumen de crecimiento nominal absoluto en el último año: $9,7 billones".

El aumento de la morosidad

Sobre ese punto, Barbero subrayó que "la sombra de una morosidad creciente en los últimos meses ha retraído la oferta y también ha influido sobre la velocidad en la baja de las tasas, retrasando la vuelta a valores más compatibles con la inflación vigente".

El incumplimiento de los pagos comienza a ganar cada vez más protagonismo. Un informe de Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) alertó que "el crédito destinado las familias presentó una irregularidad de 10,1% al 30 de septiembre de 2025 (+6,4 puntos respecto del registro de septiembre del año pasado), cifra más alta desde 2006".

El último Informe sobre Bancos del Banco Central publicado hace unas semanas respalda esa afirmación. La morosidad en los hogares creció desde el 6,6% al 7,3%, máximo desde que el organismo comenzó los registros, en enero de 2010. Se trató del 11° incremento consecutivo en el ratio de irregularidad de los créditos.