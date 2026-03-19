"Se detectaron una infinidad de constancias apócrifas para el Begu"

La directora de Atributos Sociales del municipio capitalino, Cynthia Haquim, instó hoy a las instituciones educativas del nivel secundario a que envíen antes del lunes los listados con los alumnos que están habilitados a solicitar el Begu, teniendo en cuenta que aún hay "bastantes" colegios que no los mandaron ,lo que genera una demora en la inscripción de los estudiantes. La funcionaria sostuvo que "este listado no se pide por un capricho, sino porque a lo largo del año pasado se detectaron una infinidad de constancias apócrifas".

En una entrevista con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, Haquim señaló que "hasta anoche habían unos 1.800 inscriptos" y hoy esa cifra ya estará "rondando los 2.500", destacando que "es bastante la demanda" la que están teniendo en el municipio.

"Arrancamos ayer a las 0 horas con la inscripción al Begu y a esa hora ya teníamos un montón de personas que estaban esperando para poder inscribirse. Lamentablemente, ayer no teníamos todos los colegios para que los alumnos puedan hacer su inscripción. Este pedido se hizo ya hace varias semanas a las instituciones para que nos envían los listados de alumnos. Antes se pedía el listado de alumnos para los estudiantes terciarios y universitarios y ahora para los del nivel secundario. Esto es para evitar que se falseen las inscripciones y poder dar el beneficio a los alumnos que realmente lo necesitan", explicó.

La funcionaria municipal agregó que "son alrededor de 86 instituciones de nivel secundario y aún faltan cargar bastantes, de todos modos instituciones ya empezaron a enviar los listados que faltan" e indicó que se les ha puesto una fecha límite hasta el lunes. "Necesitamos que todos los alumnos puedan acceder al beneficio, porque es un perjuicio para ellos no poder tener el Begu en época de clase", señaló Haquim.

"Muchas instituciones dicen que no sabían que debían mandar la información pese a que se les envió el comunicado. Otras dicen que como todavía están en periodo de inscripción no los enviaron, por lo que les pedimos que por lo menos nos manden el listado de los alumnos que ya se inscribieron y que el lunes como último día esperamos el listado siguiente. Pero que no esperen a tener todos los alumnos inscriptos, porque los que ya están cursando, los que aprobaron el año pasado, tienen el derecho de tener su beneficio y no tener que esperar por los alumnos que todavía no pasaron de curso", manifestó.

La directora de Atributos Sociales recomendó que los alumnos "no se inscriban en otros establecimientos, porque es un motivo de rechazo de la solicitud y que luego lleva tiempo revisar porque cuando llega a la institución hay que ver todo de vuelta. "Entonces pedimos que si su escuela no está aún cargada no se inscriban y que vayan a la institución e insistan en el listado de alumnos. Yo calculo que durante este fin de semana nos van a terminar de mandar todos los listados. También pedidmos que por favor consignen bien sus datos porque muchas veces el papá inscribe al hijo y pone su número de documento y no el del hijo, que suele pasar muy seguido. Pedimos que tengan la precaución de completar bien los datos para que no tengamos que pedirles que los vuelvan a cargar", expresó la funcionaria.

Desde el municipio capitalino esperan que este año se inscriban al Begu alrededor de 30 mil chicos y que el tiempo desde que se inscriben hasta que se confirma el beneficio el tiempo de espera depende de la demanda. "Por ejemplo, ahora vamos a tener un fin de semana largo. La página está habilitada las 24 horas, todos los días de la semana, incluso los feriados, sábados y domingos. Este fin de semana vamos a tener una alta demanda de beneficiarios que quieren tener su BEGU instantáneamente, pero hay que tener en cuenta que nosotros vamos a estar trabajando durante todo el fin de semana largo para poder dar la respuesta cuanto antes. El tiempo de otorgamiento del beneficio depende de la cantidad de demanda que tengamos. Tratamos de que sea de un día para el otro", ejemplificó.

Para finalizar, Haquim sostuvo que "la inscripción es hasta el 17 de abril pero tampoco que se confíen de esperar al último día, ya que generalmente pasa que el último día se inscribe una gran cantidad de alumnos, se colapsa todo el sistema y estamos trabajando un montón para poder dar una respuesta inmediata".